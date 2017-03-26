Вместо ремонта дороги на Закарпатье раскопали старую мостовую, — ФОТО

Службой автомобильных дорог в Закарпатской области уже проводятся работы по демонтажу асфальтобетонного покрытия, сообщает Центр транспортных стратегий.

«Сейчас на отрезке, где асфальтобетон демонтирован, имеются определенные неровности и отсутствие брусчатки, но они не сравнимы с теми ямами, которые покрывают остальную часть дороги», — информирует власть.

На эти работы в Иршаве финансирование выделяет балансодержатель — Служба автомобильных дорог в Закарпатской области, об этом достигнута соответствующая договоренность.

Общая стоимость работ практически равна стоимости текущего ямочного ремонта, сообщают в горсовете.

Отмечают, что этот вариант значительно лучше, чем текущий ремонт, который приходится делать по 2−3 раза в год.

Ранее Верховная Рада Украины ратифицировала Рамочный договор между правительством Украины и правительством Венгрии о предоставлении кредита на условиях взаимной помощи для строительства дорог.