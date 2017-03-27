Турция объявила пошлины на российские продукты

Источник: РИА "Новости"

Минсельхоз получил официальную информацию о введении Турцией пошлин на ввоз российской продукции. Оказалось, что пошлина в 130% установлена только для пшеницы и кукурузы, а, например, для подсолнечного масла она составляет 36%, но есть дополнительные ограничения.

При этом пошлины также введены и на ввоз бобовых, о чем раньше не сообщалось

Российские чиновники и бизнесмены уже ищут новые рынки сбыта в Азии, Латинской Америке и Африке. Как показывает опыт последних лет, отечественным производителям удается увеличивать экспорт сельхозпродукции, несмотря на снижение поставок в Турцию.

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Как сообщили «Известиям» в Минсельхозе, с 15 марта этого года пошлины на ввоз пшеницы и кукурузы в Турецкую Республику составляют 130%, риса — 45%, подсолнечного масла — 36%, шрота подсолнечника — 13,5%, бобовых — 9,7%. Для ввоза подсолнечного масла помимо пошлины в 36% существуют и другие ограничения — минимальная таможенная стоимость поставляемой продукции должна составлять $1500 за тонну. В Минсельхозе отметили, что это «невозможно при текущей цене $800 за тонну». В министерстве сельского хозяйства и сельских дел Турции воздержались от подробных комментариев. — О дальнейших планах министерства никаких заявлений делать не намерены, — заявили в ведомстве «Известиям». Запретительные пошлины Правительство Турции ввело пошлины на указанные российские продукты с 15 марта этого года. В Минсельхозе сообщили, что из-за проблем с Турцией «значительные усилия направлены на увеличение экспортных поставок зерна и на продвижение зерна на новые перспективные рынки сбыта». В основном ведомство рассчитывает увеличить поставки в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Это касается как пшеницы, так и подсолнечного масла. Также среди потенциальных рынков сбыта — страны Латинской Америки и Африки. По мнению директора по развитию ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрия Вострикова, турецкие пошлины в отношении практически всех указанных продуктов являются запретительными.

Исключение, возможно, касается только шрота подсолнечника и бобовых, но, очевидно, поставки будут заметно менее выгодными Дмитрий Востриков Директор по развитию ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз»

Поставки растут, несмотря на Турцию Судя по данным Федеральной таможенной службы (ФТС), Турция на протяжении как минимум трех лет сокращает закупки российской пшеницы, кукурузы, масла и шрота подсолнечника, риса и бобовых, которые теперь облагаются пошлиной. Несмотря на снижение турецкого импорта, Россия всё равно нарастила поставки этой продукции за рубеж. Экспорт российской пшеницы по итогам прошлого года стал рекордным, согласно данным ФТС (статистика приводится с 2014 года). Поставки составили 25,3 млн т — это на 20% больше, чем в 2015-м. Сумма поставок по итогам прошлого года составила $4,2 млрд (около 282 млрд рублей). Крупнейший покупатель — Египет, который импортировал 5,8 млн т, или 23% от совокупного объема поставок за год. Если сопоставить египетские закупки в прошлом году с 2015-м, то экспорт вырос практически на треть. В отличие от Египта Турция сократила закупки. В 2014 году они импортировали 4,4 млн т пшеницы, в 2016-м на 40% меньше — 2,6 млн т.

Помимо Египта, Россия в два раза нарастила поставки в Бангладеш — по итогам прошлого года азиатская страна стала третьей по объему закупок российской пшеницы

В 2015-м Бангладеш ввез 892 тыс. т, в 2016 году — 1,8 млн т. В два раза выросли поставки в Нигерию — до 1,4 млн т, и африканская страна по итогам прошлого года вошла в пятерку крупнейших покупателей российской пшеницы. Также в два раза выросли поставки в Марокко и Ливан — до 735 и 708 тыс. т соответственно. Рекордным в прошлом году стал и экспорт кукурузы. За границу отправили 5,3 млн т — это на 44% больше, чем в 2015-м. Сумма поставок составила $859 млн (около 57 млрд рублей).

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Турция сократила закупки российской кукурузы. Если в 2015-м объем поставок составил 1,4 млн т, то по итогам прошлого года — 838 тыс. т. На фоне снижения закупок Турцией Россия существенно нарастила поставки в Корею, которая по итогам прошлого года импортировала 937 тыс. т кукурузы. В пять раз вырос экспорт в Иран — до 704 тыс. т, практически в четыре раза в Ливан — до 410 тыс. т. В 2016 году на 20% выросли также поставки подсолнечного масла — до 1,8 млн т, по сравнению с 2015 годом. Опять же, Турция сократила закупки этого продукта из России, за два года они упали на 10%, но выросли поставки в Китай и Иран. Экспорт риса и бобовых также по итогам прошлого года вырос по сравнению с 2015-м. Обида за помидоры Как уже замечали чиновники из обеих стран, турецкая сторона сняла беспошлинный режим в отношении ряда российских продуктов, чтобы добиться разрешения на поставки томатов в Россию. Потенциальные суммы этих поставок в разы меньше, чем суммы по импорту указанных российских продуктов. Совокупная сумма поставок пшеницы, кукурузы, подсолнечного масла и шрота, бобовых и риса в Турцию по итогам прошлого года составила порядка $1,2 млрд, или 80 млрд рублей (по данным ФТС). Сумма поставок турецких томатов в Россию в 2015 году составила $258 млн — это больше, чем совокупный турецкий экспорт этого товара за весь 2016 год.

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Как говорит президент Национального плодоовощного союза Сергей Королев, если пойти на компромисс и разрешить туркам ввозить томаты в Россию, это может серьезно ударить по российским производителям, которые на протяжении нескольких лет инвестируют в производство и пока не могут конкурировать с турками по цене. Но от ввода пошлин на пшеницу, кукурузу, масло и шрот подсолнечника, бобовые и рис (фактического запрета на ввоз) и турецкая сторона понесет огромные убытки, отмечают эксперты. Турецкие производства будут сильно недозагружены, на долю России приходится в среднем 60% от совокупного импорта пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла страной. Быстро найти нового и настолько крупного поставщика невозможно. — Оптимальным вариантом будет договориться с Турцией о беспошлинном режиме на ввоз российских продуктов. Если этого не произойдет — пострадает и турецкий, и российский бизнес. Мы поставляем продукцию, которая перерабатывается в Турции, сама Турция является логистическим оператором, который прекрасно расположен географически. Для России снятие беспошлинного режима в отношении этого ряда продуктов приведет к снижению спроса на внешних рынках, но и Турция пострадает, их предприятия будут недозагружены и им просто нечего будет перерабатывать и отправлять дальше. Целесообразно сесть за стол переговоров и решить эту проблему как можно скорее. Когда две страны не могут договориться, от этого выигрывают только третьи страны, — заметил Дмитрий Востриков.

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