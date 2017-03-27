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10:23 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

В Татарстане не удалось дробление

Суд не оправдал надежд клиентов Татфондбанка.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В Татарстане рассмотрено первое дело клиентов Татфондбанка, которым Агентство по страхованию вкладов (АСВ) отказало в страховых выплатах как дробильщикам. Всего таких исков в судах Татарстана около семидесяти, а не получили страховку на том же основании почти 4 тыс. человек. Татфондбанк стал рекордсменом по масштабам дробления — по словам клиентов, они действовали по рекомендации сотрудников банка, которые обещали поддержку властей республики. Но надежды клиентов на лояльность местных судей не оправдались.

О первом решении суда, вынесенном в Казани по искам вкладчиков Татфондбанка, которые получили отказ в выплате страхового возмещения от АСВ, «Ъ» рассказали источники, знакомые с ситуацией. 23 марта Вахитовский районный суд города Казани рассмотрел гражданское дело по искам семи вкладчиков Татфондбанка о взыскании страхового возмещения c АСВ. Данных вкладчиков в АСВ сочли дробильщиками (граждане, чьи вклады в размере, покрываемом страховкой до 1,4 млн руб., получены путем дробления более крупных вкладов или перевода средств со счетов компаний незадолго до отзыва лицензии или введения временной администрации). Всего же в Татфондбанке было зафиксировано почти 4 тыс. случаев дробления вкладов на сумму 4,4 млн руб., которая стала рекордной. На данный момент дробильщиками подано около 70 исков к АСВ.

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В данном случае 14 декабря 2016 года (за день до введения временной администрации в Татфондбанк и моратория на выплаты кредиторам) компания НИиПИ «Спецнефтегазпроект» перевела средства со своего счета на счета сотрудников. Они и выступили истцами. «Переводы были от 600 тыс. до 850 тыс. руб.4 млн руб., nbsp;— рассказывает собеседник “Ъ”, знакомый с материалами дела.— Оклады работников, получивших переводы, не превышали 60 тыс.4 млн руб., и ранее такие крупные суммы на их счета от компании не поступали». С учетом этих фактов и того, что 14 декабря банк уже являлся неплатежеспособным, а операции по переводу средств внутри банка не порождали правовых последствий, суд отказал в удовлетворении требований истцов.

Таким образом, надежды бывших клиентов Татфондбанка на лояльность местных судей не оправдались. По словам клиентов, провести операции по дроблению вкладов им рекомендовали сотрудники банка, обещая гарантии правительства Татарстана. «За несколько дней до введения временной администрации топ-менеджер банка позвонил и настоятельно рекомендовал разбить вклад на несколько частей, — рассказывает юрист одного из клиентов.— Сотрудник уверял, что мой клиент получит всю сумму по страховке. Он даже ссылался на гарантии правительства Татарстана. Однако потом мой клиент получил отказ в выплатах». И это не единственный случай. «Учитывая, что банк принадлежал правительству Татарстана и там знали о ситуации, мы рассчитывали на обещанную сотрудниками банка поддержку хотя бы в суде с АСВ», — говорит другой клиент Татфондбанка.

По мнению экспертов, подобные действия вместе с заверениями властей Татарстана о том, что банку не дадут пропасть, и спровоцировали рекордное дробление. «АСВ выигрывает 99% разбирательств с дробильщиками, и это устойчивая практика, — говорит аналитик ИК “Алор” Кирилл Яковенко.— Сейчас уже у клиентов банков в основном нет иллюзий на этот счет». Но в Татарстане, по его словам, сложилась особая ситуация: крах второго по размерам банка республики, контролируемого ее властями, стал ударом для его клиентов, видимо, они до последнего верили сотрудникам банка. Поскольку иллюзии относительно лояльности судов разбились, дробильщикам следует попытаться развернуть ситуацию — обратиться в АСВ с просьбой вернуть счета в состояние до дробления и попытаться попасть хотя бы в реестр кредиторов, указывают эксперты. В АСВ отказались от комментариев.

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