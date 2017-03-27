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03:34 (мск), источник: Вести Приморье

В центральный офис банка «Приморье» зашли «силовики»

27 марта около 10 часов утра работу центрального офиса банка «Приморье» по адресу Светланская, 47 блокировали представители силовых структур.

Об этом с места событий сообщает корреспондент «Вестей Приморье» Всеволод Ставчанский.

По его словам, в настоящее время работа банка приостановлена, на входе стоят вооруженные люди, которые никого не пропускают в банковское здание.

В пресс-службе СУ СКР по Приморью «Вестям Приморье» сообщили, что они пока не готовы комментировать события, происходящие в здании банка «Приморье».

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