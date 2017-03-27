В центральный офис банка «Приморье» зашли «силовики»
27 марта около 10 часов утра работу центрального офиса банка «Приморье» по адресу Светланская, 47 блокировали представители силовых структур.
27 марта около 10 часов утра работу центрального офиса банка «Приморье» по адресу Светланская, 47 блокировали представители силовых структур.
Об этом с места событий сообщает корреспондент «Вестей Приморье» Всеволод Ставчанский.
По его словам, в настоящее время работа банка приостановлена, на входе стоят вооруженные люди, которые никого не пропускают в банковское здание.
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