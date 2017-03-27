Депутаты Думы Иркутска: Повышение тарифа излечит транспортную болезнь города

Эффективным лекарством для «приболевших» автобусов Иркутска может стать повышение тарифа, считают депутаты местной Думы. Проблем с пассажирскими перевозками на данный момент много. Это регулярность маршрутов и их нерентабельность, работа общественного транспорта в вечернее время, техническое состояние и, конечно же, вечные пробки. Признать проблему — значит, наполовину ее решить. Депутаты считают, что администрации нужно наладить общение с перевозчиками и перестать оттягивать вопрос повышения стоимости проезда. Как один из самых низких тарифов в России влияет на работу общественного транспорта — в обзоре ИА IrkutskMedia.

Иркутск, у нас проблемы

Депутат Думы Иркутска по округу № 21, председатель профильной комиссии Юрий Коренев выделил среди проблем регулярность маршрутов, организацию перевозок в вечернее время и субсидирование нерентабельных направлений. Также народный избранник выступает за увеличение габаритов общественного транспорта.

Депутат Думы города по округу № 23 Антонина Корочкина не имеет вопросов к организации общественного транспорта. По ее словам, ситуация в ее округе поменялась в лучшую сторону в последние два года. Автопарк обновлен, и ожидается открытие двух новых маршрутов.

Депутат Думы Иркутска по округу № 7 Алексей Савельев назвал причиной всех транспортных проблем города низкий тариф.

В общественную приемную депутата Думы Иркутска по округу № 1 Светланы Кузнецовой постоянно обращаются жители поселка Жилкино по поводу автобусного маршрута № 6. Она неоднократно обращалась в комитет городского обустройства и в администрацию Ленинского района. По ее словам, горожанам очень сложно уехать в центр Иркутска и вернуться обратно.

В округе № 18, который находится в ведении депутата Думы Иркутска Ларисы Егоровой, есть проблема с остановками. Жители часто просят поставить пункты ближе к их жилому району, но сделать это не получается из-за низкой рентабельности данных направлений.

Алексей Савельев добавил, что в целом поддерживает политику администрации Иркутска в этом вопросе, но не во всех нюансах.

Эту мысль поддерживает и депутат Думы Иркутска по округу № 15 Александр Квасов. Он считает, что городу нужна концепция развития общественного транспорта. В ней должны быть прописаны цели, задачи, приоритеты и пути его развития.

Депутат Думы Иркутска по округу № 19 Сергей Юдин отмечает, что его территория расположена в центре города, проблема лежит на поверхности — пробки. Решение он видит в организации пересадочных узлов.

Муниципальная транспортная миграция

Бороться с пробками в Иркутске с помощью транспортных пересадочных узлов предлагали еще в 2014 году. Эту же идею высказал и начальник транспортного управления администрации Иркутска Евгений Владимирский. Кроме того, депутаты Думы города ранее предлагали не пускать в центр города межмуниципальные автобусы.

Александр Квасов не поддерживает идею пересадочных пунктов, потому что у города нет точных данных о том, сколько человек приезжает в Иркутск из других территорий. Кроме того, таким решением депутаты могут вызвать волну недовольства со стороны жителей других муниципалитетов.

Депутат Думы Иркутска по округу № 25 Александр Якубовский, напротив, считает, что это признанная мировая практика, которая поможет уменьшить износ дорог и побороть пробки.

Дело техники

Александр Якубовский также отметил, что техническое состояние общественного транспорта в городе оставляет желать лучшего. Депутат сразу оговорился, что имеет в виду коммерческий транспорт. Муниципальные автобусы находятся в лучшем состоянии, нежели частные.

По мнению Ларисы Егоровой, качество перевозки пассажиров должно улучшаться. Состояние транспорта — одна из его составляющих.

Юрий Коренев заметил, что в целом частные перевозчики заинтересованы в обновлении автопарка, но тут появляется проблема с тарифом.

Александр Квасов заявил, что по техническому состоянию транспорта нужно решить ряд экономических вопросов. Сюда входит и расчет тарифа, и работа по единому социальному проездному билету.

Что делать?

Отвечая на вечный вопрос Чернышевского, Алексей Савельев заявил, что на сегодня все, что можно решить вместе с ГИБДД, МУГАДН и комитетом городского обустройства, делается. Однако все понимают, что у перевозчика при существующем тарифе рентабельность близка к нулю.

Лариса Егорова сказала, что она не хотела бы повышать тариф. На этот шаг можно пойти, только если обновление автопарка и повышение комфортабельности произойдут сразу, считает она.

Светлана Кузнецова видит решение проблемы в увеличении подвижного состава общественного транспорта.

Напомним, тема общественного транспорта стала краеугольным камнем проблем, с которыми сталкиваются не только жители Иркутска, но и сами транспортные предприятия. Сложившийся порядок стоимости проезда, несоответствие затрат, которые несут перевозчики, предъявляемым властями требованиям представляет объективную картину качества оказания услуг. Дублирование маршрутов, конкуренция с межмуниципальным транспортом, загруженность дорог — об этих и других проблемах транспортной инфраструктуры рассказали частные транспортные компании города.