Силовики изымают документы из офиса банка «Приморье»
Сотрудники силовых структур оцепили главный офис банка «Приморье» и сейчас проводят изъятие документов, сообщил ТАСС представитель банка.
Сотрудники силовых структур оцепили главный офис банка «Приморье» и сейчас проводят изъятие документов, сообщил ТАСС представитель банка.
«Силовики никого не впускают в здание и никого из него не выпускают, изымают документы», — рассказал собеседник агентства. По его словам, они пытались сделать это ранее, но тогда им отказали
Следственный комитет Приморья пока ситуацию не комментирует.
Напомним, в конце января счета банка «Приморья» подверглись хакерской атаке. Тогда было похищено 50 млн рублей.
Банк «Приморье» входит в число крупнейших региональных банков Дальнего Востока. 54,17% акций принадлежит супруге