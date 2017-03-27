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05:17 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

Силовики изымают документы из офиса банка «Приморье»

Сотрудники силовых структур оцепили главный офис банка «Приморье» и сейчас проводят изъятие документов, сообщил ТАСС представитель банка.

«Силовики никого не впускают в здание и никого из него не выпускают, изымают документы», — рассказал собеседник агентства. По его словам, они пытались сделать это ранее, но тогда им отказали из-за отсутствия судебного решения. Теперь же оно у них есть.

Следственный комитет Приморья пока ситуацию не комментирует.

Напомним, в конце января счета банка «Приморья» подверглись хакерской атаке. Тогда было похищено 50 млн рублей.

Банк «Приморье» входит в число крупнейших региональных банков Дальнего Востока. 54,17% акций принадлежит супруге экс-губернатора края Сергея Дарькина, актрисе Ларисе Белобровой. 11,46% — компании Anchor Worldwide Limited (Гонконг), 6,27% — CDV CZ s.r.o. (Чехия).

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Силовики изымают документы из офиса банка «Приморье»
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