Силовики изымают документы из офиса банка «Приморье»

«Силовики никого не впускают в здание и никого из него не выпускают, изымают документы», — рассказал собеседник агентства. По его словам, они пытались сделать это ранее, но тогда им отказали из-за отсутствия судебного решения. Теперь же оно у них есть.

Следственный комитет Приморья пока ситуацию не комментирует.