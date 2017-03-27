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05:15 (мск), источник: Губерния онлайн

Свыше 200 млн рублей потратят на строительство дороги от Комсомольского шоссе до площадки ТОР

На строительство дороги, которая соединит Комсомольское шоссе и площадку «Парус» ТОР «Комсомольск», планируют потратить свыше 211 млн рублей.

Источник: Reuters

Информация об аукционе опубликована на сайте госзакупок. Подрядчика определят в середине апреля. К работам должны приступить этим летом, завершить их — к концу ноября 2017 года.

Дорогу проложат от Комсомольского шоссе в сторону Амура. Затем она повернет направо и соединится с нынешней улицей Пермской, от которой будут оборудованы три съезда к площадкам ТОР «Парус», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на komcity.ru.

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