Свыше 200 млн рублей потратят на строительство дороги от Комсомольского шоссе до площадки ТОР

Информация об аукционе опубликована на сайте госзакупок. Подрядчика определят в середине апреля. К работам должны приступить этим летом, завершить их — к концу ноября 2017 года.

Дорогу проложат от Комсомольского шоссе в сторону Амура. Затем она повернет направо и соединится с нынешней улицей Пермской, от которой будут оборудованы три съезда к площадкам ТОР «Парус», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на komcity.ru.