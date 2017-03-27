Свыше 200 млн рублей потратят на строительство дороги от Комсомольского шоссе до площадки ТОР
На строительство дороги, которая соединит Комсомольское шоссе и площадку «Парус» ТОР «Комсомольск», планируют потратить свыше 211 млн рублей.
На строительство дороги, которая соединит Комсомольское шоссе и площадку «Парус» ТОР «Комсомольск», планируют потратить свыше 211 млн рублей.
Информация об аукционе опубликована на сайте госзакупок. Подрядчика определят в середине апреля. К работам должны приступить этим летом, завершить их — к концу ноября 2017 года.
Дорогу проложат от Комсомольского шоссе в сторону Амура. Затем она повернет направо и соединится с нынешней улицей Пермской, от которой будут оборудованы три съезда к площадкам ТОР «Парус», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на komcity.ru.