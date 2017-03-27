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05:09 (мск), источник: AmurMedia.ru

Хабаровское УФАС признало «Дальспецстрой» виновным в административных правонарушениях

Предприятию выписали штраф.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 27 марта, AmurMedia.

Хабаровское УФАС России вынесло постановления в отношении ФГУП «ГУСС “Дальспецстрой” при Спецстрое России». За два административных правонарушения предприятие заплатит по 10 тысяч рублей, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе Хабаровского УФАС России.

Хабаровское УФАС России признало ФГУП «ГУСС “Дальспецстрой” при Спецстрое России» виновным в совершении административного правонарушения, выразившегося в нарушении сроков размещения информации в ЕИС о заключенном дополнительном соглашении к договору подряда между предприятием и АО «ЛАНИТ-ПАРТНЕР», которым изменен срок исполнения обязательств по договору. Штраф составил 10 тысяч рублей.

Также Хабаровское УФАС России признало ФГУП «ГУСС “Дальспецстрой” при Спецстрое России» виновным в совершении административного правонарушения, выразившегося в нарушении сроков размещения информации в ЕИС о расторжении договора подряда на выполнение комплекса строительно-монтажных работ между предприятием и ООО «Хотей-СтройИнвест». Штраф составил 10 тысяч рублей.

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