Хабаровское УФАС признало «Дальспецстрой» виновным в административных правонарушениях

Хабаровск, 27 марта, AmurMedia.

Хабаровское УФАС России вынесло постановления в отношении ФГУП «ГУСС “Дальспецстрой” при Спецстрое России». За два административных правонарушения предприятие заплатит по 10 тысяч рублей, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе Хабаровского УФАС России.

Хабаровское УФАС России признало ФГУП «ГУСС “Дальспецстрой” при Спецстрое России» виновным в совершении административного правонарушения, выразившегося в нарушении сроков размещения информации в ЕИС о заключенном дополнительном соглашении к договору подряда между предприятием и АО «ЛАНИТ-ПАРТНЕР», которым изменен срок исполнения обязательств по договору. Штраф составил 10 тысяч рублей.