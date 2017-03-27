«Hyatt Regency Золотой Рог» во Владивостоке планируют открыть осенью 2017 года
Как работать с подобным долгостроем рассказал представитель Hyatt International Такуя Аояма.
Как работать с подобным долгостроем рассказал представитель Hyatt International Такуя Аояма.
Владивосток, 27 марта, PrimaMedia.
Скандальный долгострой — пятизвездочный отель «Hyatt Regency Золотой Рог» — планировали открыть во Владивостоке еще к саммиту АТЭС в 2012 году, но до сих пор здание отеля так и не ввели в эксплуатацию. Срок сдачи объекта переносили ни раз, последние данные — отель заработает осенью 2017 года. О том, что делать гостиничному оператору в ситуации, когда стройка его отеля останавливается, рассказал газете «Ведомости»
Сейчас в России три отеля Hyatt — в Москве, Екатеринбурге и Сочи. В планах компании еще остается открыть во Владивостоке Hyatt Regency.
«У Владивостока большие возможности. Когда я начал заниматься этим проектом шесть лет тому назад, не все мои коллеги были уверены, но для меня это было очевидно: как развиваются азиатские страны, так будет развиваться Владивосток, и так и будет», — сказал в интервью Такуя Аояма.
На вопрос о том, что делать, когда возникают проблемы со строительством и с собственниками, Такуя Аояма ответил, смеясь, что в теории можно и денег на проект выделить, но точно не в случае со стройкой во Владивостоке:
«Оператор сам не является девелопером, но мы можем подождать, потерпеть, и если можем — помочь
Что касается отеля Hyatt на мысе Бурный во Владивостоке, представитель Hyatt International рассказал, что продажа осуществляется по поручению АО «Наш дом — Приморье», по открытию пока точной информации нет:
«…в данный момент Hyatt не играет активной роли в торгах, но если появится потенциальный покупатель, то будем готовы к диалогу».
Напомним, строительство двух отелей Hyatt велось в рамках подготовки Владивостока к проведению саммита АТЭС, но строительные работы не завершены до сих пор. Принято решение продать недострой на мысе Бурный, а пятизвездочную гостиницу на Корабельной набережной достроить и эксплуатировать с помощью выбранного оператора — крупнейшей американской компании Hyatt.
Справка: Гостиничная корпорация Hyatt, владеющая международной сетью отелей, является одним из «китов» туристического рынка и принадлежит Hyatt Hotels Corporation — американской компании,