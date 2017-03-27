«Hyatt Regency Золотой Рог» во Владивостоке планируют открыть осенью 2017 года

Владивосток, 27 марта, PrimaMedia.

Скандальный долгострой — пятизвездочный отель «Hyatt Regency Золотой Рог» — планировали открыть во Владивостоке еще к саммиту АТЭС в 2012 году, но до сих пор здание отеля так и не ввели в эксплуатацию. Срок сдачи объекта переносили ни раз, последние данные — отель заработает осенью 2017 года. О том, что делать гостиничному оператору в ситуации, когда стройка его отеля останавливается, рассказал газете «Ведомости» вице-президент по развитию сети отелей Hyatt International в Европе, Азии и на Ближнем Востоке Такуя Аояма, сообщает ИА PrimaMedia.

Сейчас в России три отеля Hyatt — в Москве, Екатеринбурге и Сочи. В планах компании еще остается открыть во Владивостоке Hyatt Regency.

«У Владивостока большие возможности. Когда я начал заниматься этим проектом шесть лет тому назад, не все мои коллеги были уверены, но для меня это было очевидно: как развиваются азиатские страны, так будет развиваться Владивосток, и так и будет», — сказал в интервью Такуя Аояма.

На вопрос о том, что делать, когда возникают проблемы со строительством и с собственниками, Такуя Аояма ответил, смеясь, что в теории можно и денег на проект выделить, но точно не в случае со стройкой во Владивостоке:

«Оператор сам не является девелопером, но мы можем подождать, потерпеть, и если можем — помочь каким-то образом. Зависит от проекта. Не в данном конкретном случае, но, например, если кризис мешает реализовать большой проект так, как было задумано, можно уменьшить его, сделать меньше номеров, меньше ресторанов и конференц-залов. Мы будем содействовать девелоперу, будем говорить о том, как сокращать бюджет. Или, например, если некоторые предметы надо импортировать, но не хочется, конечно, мы будем искать других поставщиков».

Что касается отеля Hyatt на мысе Бурный во Владивостоке, представитель Hyatt International рассказал, что продажа осуществляется по поручению АО «Наш дом — Приморье», по открытию пока точной информации нет:

«…в данный момент Hyatt не играет активной роли в торгах, но если появится потенциальный покупатель, то будем готовы к диалогу».

Напомним, строительство двух отелей Hyatt велось в рамках подготовки Владивостока к проведению саммита АТЭС, но строительные работы не завершены до сих пор. Принято решение продать недострой на мысе Бурный, а пятизвездочную гостиницу на Корабельной набережной достроить и эксплуатировать с помощью выбранного оператора — крупнейшей американской компании Hyatt.