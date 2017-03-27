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11:55 (мск), источник: Kaliningradnews

Цены на промтовары в Калининградской области за месяц опустились на 1,9%

В Калининградской области индекс цен производителей промышленных товаров в феврале 2017 года по отношению к предыдущему месяцу составил 98,1%.

В том числе индекс цен на продукцию добычи полезных ископаемых — 101,8%, обрабатывающих производств — 97,8%, обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха — 102,6%, водоснабжение; водоотведение, организацию сбора и утилизацию отходов, деятельность по ликвидации загрязнений — 100%.

Сводный индекс цен на продукцию инвестиционного назначения в феврале 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 106,9%, в том числе индекс цен производителей на строительную продукцию — 111,3%, индекс цен приобретения машин и оборудования инвестиционного назначения — 99,3%, индекс цен на прочую продукцию инвестиционного назначения — 97,7%.

Индекс цен приобретения основных видов материалов, деталей и конструкций строительными организациями в феврале 2017 года относительно предыдущего месяца составил 100,5%, декабря 2016 года — 99,8%.

Как указывает Калининградстат, индекс тарифов на грузовые перевозки в Калининградской области в феврале 2017 года по отношению к предыдущему месяцу составил 98,9%, декабрю 2016 года — 99,7%.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по отношению к предыдущему месяцу составил 97,7%, в том числе на культуры сельскохозяйственные, продукцию овощеводства и садоводства — 99,98% и животные живые и продукты животного происхождения — 97,2%.

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