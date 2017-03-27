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06:20 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярскую УК оштрафовали за слишком шумные батареи в доме

Система отопления мешала спать жильцам.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярская управляющая компания «Гвардейский парк» получила штраф за слишком шумную систему отопления в доме. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В надзорное ведомство с жалобой на шум обратился житель дома на пр. Ульяновском. В ходе административного расследования выяснилось, что источником громкого звука является работа системы отопления. Эксперты установили, что по ночам батареи с открытыми кранами шумят на 2 децибела громче положенного.

За выявленные нарушения управляющую компанию оштрафовали на 10 тысяч рублей. В адрес коммунальщиков направлено представление об устранении нарушений с установленным сроком исполнения. До какой даты необходимо исправить замечания, не уточняется.

Комментарии
1
Понятно
Управляющие компании за чей счет существуют? значит оштрафовали кого? тако, кто обратился с жалобой
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