Красноярскую УК оштрафовали за слишком шумные батареи в доме

Красноярская управляющая компания «Гвардейский парк» получила штраф за слишком шумную систему отопления в доме. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В надзорное ведомство с жалобой на шум обратился житель дома на пр. Ульяновском. В ходе административного расследования выяснилось, что источником громкого звука является работа системы отопления. Эксперты установили, что по ночам батареи с открытыми кранами шумят на 2 децибела громче положенного.

За выявленные нарушения управляющую компанию оштрафовали на 10 тысяч рублей. В адрес коммунальщиков направлено представление об устранении нарушений с установленным сроком исполнения. До какой даты необходимо исправить замечания, не уточняется.