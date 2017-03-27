Расходы жителей Калининградской области превысили доходы на 1,4 миллиарда рублей

Превышение денежных расходов над доходами составило 1,4 миллиарда рублей, что сложилось как за счет уменьшения остатка наличных денег у населения, так и за счет расходования на территории области денежных доходов, полученных в других регионах.

Номинальные среднедушевые денежные доходы в январе 2017 года составили 20832,1 рубля в среднем за месяц и по сравнению с январем 2016 года уменьшились на 6,1%, а в реальном выражении уменьшились на 10,4%. Реальные денежные доходы к уровню января 2016 года составили 90,4%.

По данным Калининградстата, основную часть денежных доходов в январе 2017 года жители Калининградской области расходовали на покупку товаров и оплату услуг, доля этой статьи расходов увеличилась по сравнению с январем 2016 года на 4,1 процентных пункта и составила 87%. Так же увеличилась доля расходов на оплату обязательных платежей и взносов — на 1,2 процентных пункта. В то же время уменьшилась доля расходов на покупку валюты — на 1,2 процентных пункта, и на накопление сбережений — на 4 процентных пункта.