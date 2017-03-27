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07:30 (мск), источник: Om1.ru

Из Омска вывезли рекордный объем снега

В городе зафиксировали исторический максимальный объем вывезенного на полигоны снега — более 800 тысяч кубометров.

С начала зимнего сезона в Омске дорожные и коммунальные службы вывезли на специальные полигоны 802 200 кубических метров снега. Это исторический максимум для коммунальных служб Омска. Об этом сообщил сегодня первый заместитель мэра, директор департамента городского хозяйства Сергей Фролов.

В первую очередь снег вывозят с первоочередных мест возможного подтопления.

По информации администрации Омска, 698 тысяч кубометров вывезли специалисты муниципального бюджетного учреждения «Управление дорожного хозяйства и благоустройства», 66 тысяч кубометров убрали с помощью арендованной спецтехники.

Физические и юридические лица по бесплатным талонам вывезли 29 тысяч кубометров снега. Сельские ДРСУ, работавшие по контракту с администрацией Омска, отвезли на полигоны 9 200 кубометров.

Сергей Фролов, директор департамента городского хозяйства:

— Первоначально муниципальным заданием был предусмотрен вывоз 500 000 кубометров. Однако ряд своевременного принятых администрацией Омска управленческих решений — выделение средств на аренду дополнительной спецтехники, покупка новых машин для «Управления дорожного хозяйства и благоустройства», выдача бесплатных талонов на складирование снега, а также поддержка правительства региона, с помощью которой удалось привлечь областные ДРСУ к работе в городе — позволили выполнить рекордный объем работы.

Первый вице-мэр отметил, что главное для департамента — результат. В связи с этим системное выполнение противопаводковых мероприятий в городе продолжится.

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