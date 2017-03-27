Коммунальные аварии в Приморье стали устранять быстрее
Анализ технологических нарушений в
Анализ технологических нарушений в
Как сообщила директор краевого департамента по
«Так, количество аварий, которые устранялись более четырех часов, снизилось на 18% по сравнению с отопительным сезоном 2015−2016 годов», — отметила руководитель ведомства.
По мнению Елены Пархоменко, улучшение показателей связано с усилением кадровой и технической основ аварийных служб предприятий коммунального хозяйства и муниципалитетов. Но главной причиной повышения качества работы сферы ЖКХ директор департамента назвала плановый ремонт и модернизацию коммунальной инфраструктуры края в летний период.
«На подготовку к отопительному сезону 2016−2017 годов для
В число лучших муниципалитетов по оказанию
Наибольшее количество технологических нарушений, которые устранялись с превышением нормативного времени, зафиксированы в Артеме, Владивостоке, Дальнегорске, Лесозаводске, Партизанске, а также Надеждинском, Ольгинском, Шкотовском, Черниговском и Тернейском районах,
«Главам этих муниципалитетов необходимо отработать алгоритмы устранения аварий с учетом особенностей географического расположения населенных пунктов, наличия ресурсоснабжающих организаций, оснащения аварийных бригад», — акцентировала Елена Пархоменко.
Руководитель ведомства особо подчеркнула, что анализ аварийных ситуаций должен быть использован при проведении ремонтной кампании в период подготовки к предстоящему отопительному сезону.
«В прошедший
Губернатором Приморского края Владимиром Миклушевским подписано распоряжение о начале подготовки к отопительному сезону 2017−18 годов. В настоящее время муниципалитеты, предприятия