Коммунальные аварии в Приморье стали устранять быстрее

Как сообщила директор краевого департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Елена Пархоменко, если количество технологических нарушений в коммунальном комплексе Приморья в текущий отопительный сезон примерно одинаково предыдущему, то по качеству и быстроте устранения превосходит прошлые годы.

«Так, количество аварий, которые устранялись более четырех часов, снизилось на 18% по сравнению с отопительным сезоном 2015−2016 годов», — отметила руководитель ведомства.

По мнению Елены Пархоменко, улучшение показателей связано с усилением кадровой и технической основ аварийных служб предприятий коммунального хозяйства и муниципалитетов. Но главной причиной повышения качества работы сферы ЖКХ директор департамента назвала плановый ремонт и модернизацию коммунальной инфраструктуры края в летний период.

«На подготовку к отопительному сезону 2016−2017 годов для топливно-энергетического комплекса Приморья из бюджета региона направлено 2,3 миллиарда рублей. Заменены десятки километров систем тепло- и водоснабжения, установлено новое насосное и котельное оборудование, введены в эксплуатацию почти 70 автономных модульных котельных», — подчеркнула она.

В число лучших муниципалитетов по оказанию жилищно-коммунальных услуг вошли Арсеньев, Большой Камень, Дальнереченск, Спасск-Дальний, Анучинский, Дальнереченский, Кавалеровский, Кировский, Красноармейский, Лазовский, Партизанский, Пожарский, Спасский, Ханкайский, Чугуевский и Яковлевский районы.

Наибольшее количество технологических нарушений, которые устранялись с превышением нормативного времени, зафиксированы в Артеме, Владивостоке, Дальнегорске, Лесозаводске, Партизанске, а также Надеждинском, Ольгинском, Шкотовском, Черниговском и Тернейском районах,

«Главам этих муниципалитетов необходимо отработать алгоритмы устранения аварий с учетом особенностей географического расположения населенных пунктов, наличия ресурсоснабжающих организаций, оснащения аварийных бригад», — акцентировала Елена Пархоменко.

Руководитель ведомства особо подчеркнула, что анализ аварийных ситуаций должен быть использован при проведении ремонтной кампании в период подготовки к предстоящему отопительному сезону.

«В прошедший осенне-зимний период у нас был ряд проблемных точек в Артеме, Кавалеровском, Октябрьском, Черниговском районах, где люди длительное время не получали услуг тепло- и водоснабжения нормативного качества. И при подготовке к следующей зиме эти населенные пункты взяты на особый контроль краевым штабом по прохождению осенне-зимнего максимума», — отметила Елена Пархоменко.