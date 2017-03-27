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07:08 (мск), источник: ДЕЙТА

Кафе еврейской кухни из Владивостока оштрафовано на 150 тысяч рублей

В ходе выездной проверки сотрудники управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в кафе на острове Русский выявили многочисленные нарушения хранения, производства, реализации продукции юридическим лицом ООО «Шафран 2009», сообщает ИА «Дейта».

«Данное юрлицо осуществляло деятельность в сфере общественного питания в кафе “Полина” по адресу: остров Русский, поселок Аякс, дом № 10, кампус ДВФУ», — говорится в сообщении регионального управления Роспотребнадзора.

С целью устранения выявленных в кафе еврейской кухни «Полина» нарушений в первой декаде марта 2017 года ООО «Шафран 2009» получило предписание, которым «Полине» надлежало разработать, внедрить и обеспечить обеспечение безопасности в процессе производства пищевых продуктов.

С целью контроля выполнения данного предписания сотрудниками Роспотребнадзора по Приморскому краю была проведена внеплановая выездная проверка, по результатам которой установлено, что вышеназванное предписание отчасти не исполнено.

«По факту выявленных нарушений был составлен административный протокол, который направлен в Арбитражный суд Приморского края», — говорится в сообщении.

Арбитражный суд Приморского края, исследовав материалы дела, посчитал обоснованным выводы специалистов Управления. Суд привлек ООО «Шафран 2009» к административной ответственности в виде штрафа в размере 150 000 рублей.

Кстати, кафе «Полина» пользуется неоднозначной репутацией у посетителей.

Один из них даже написал в сети о посещении «Полины» прошлым летом так (орфография, стилистика и знаки препинания — автора сообщения, vladivostok.flamp.ru/firm/polina_kafe-70000001017470975).

«Ужасное местечко. Грязные столы, вилку положили прям на стол, нет сервировочных салфеток, выбрать не чего, сначала даже не было салата «Цезарь. Потом привезли продукты, и принесли нам «Цезарь. Он был ужасным, много майонеза и курица была не первой свежести. Далее морс. нас было три человека. Принесли нам в разных стаканах и при этом по высоте они были одинаковые, а по толщине разные. Явно там не было заявленных 180 миллилитров. Официант сказал, что ничего не знает, что все это бармен. Официантов надо звать и кричать. Причем ценник не из дешевых, и под столом паутина. Ужасное местечко. Совсем не советую.

Василий Буслаев.

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