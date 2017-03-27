Бесплатные электрокары на пяти кладбищах запустят 9 апреля
А к Пасхе на территории московских кладбищ увеличат количество точек продажи цветов.
А к Пасхе на территории московских кладбищ увеличат количество точек продажи цветов.
Начиная с Вербного воскресенья, 9 апреля, бесплатные электрокары для посетителей начнут курсировать по пяти столичным кладбищам —
Маршрут электромобиля — от входа на территорию кладбища до наиболее отдалённой точки. По пути предусмотрено несколько остановок.
Воспользоваться услугой москвичи смогут ежедневно с 09:00 до 17:00. Каждый электрокар способен развивать скорость до 24 километров в час. Он вмещает до шести пассажиров.
Также к Пасхе в три раза увеличат число точек, где продают цветы и венки. Купить их можно будет в 210 киосках. «На сегодняшний день цветочную продукцию реализуют в 56 точках продаж на столичных кладбищах. В период массовых посещений мы организуем на 154 точки больше», — рассказали в ГБУ «Ритуал».
Напомним, в этом году Пасха отмечается 16 апреля, Пасхальная неделя продлится до 23 апреля.