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11:31 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Бесплатные электрокары на пяти кладбищах запустят 9 апреля

А к Пасхе на территории московских кладбищ увеличат количество точек продажи цветов.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Начиная с Вербного воскресенья, 9 апреля, бесплатные электрокары для посетителей начнут курсировать по пяти столичным кладбищам — Николо-Архангельскому, Перепечинскому, Домодедовскому, Митинскому и Алабушевскому. В первую очередь машины предназначены для пенсионеров и маломобильных посетителей, однако воспользоваться услугой смогут и другие категории граждан.

Маршрут электромобиля — от входа на территорию кладбища до наиболее отдалённой точки. По пути предусмотрено несколько остановок.
Пресс-службе ГБУ «Ритуал»

Воспользоваться услугой москвичи смогут ежедневно с 09:00 до 17:00. Каждый электрокар способен развивать скорость до 24 километров в час. Он вмещает до шести пассажиров.

Также к Пасхе в три раза увеличат число точек, где продают цветы и венки. Купить их можно будет в 210 киосках. «На сегодняшний день цветочную продукцию реализуют в 56 точках продаж на столичных кладбищах. В период массовых посещений мы организуем на 154 точки больше», — рассказали в ГБУ «Ритуал».

Напомним, в этом году Пасха отмечается 16 апреля, Пасхальная неделя продлится до 23 апреля.

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