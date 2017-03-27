NYT: американская авиакомпания не пустила на борт девушек, одетых в леггинсы из спандекса
Представитель авиаперевозчика пояснил, что внешний вид девушек не соответствовал
Представитель авиаперевозчика пояснил, что внешний вид девушек не соответствовал
Еще одной девочке 10−11 лет пришлось поверх леггинсов надеть платье, которое было с собой в сумке у ее матери, после чего ей разрешили пройти в самолет.
«Внешний вид пассажиров, не допущенных на борт, не соответствовал
По их словам, «повседневная одежда соответствует норме, если она аккуратная и может считаться приличной для окружающих».
Внимание к инциденту было привлечено после того, как о нем рассказала руководитель одной из женских организаций Шеннон Уотс. Она была в то время в аэропорту Денвера и заметила расстроенных отказом в посадке подростков. По словам Уотс, авиакомпании не понравились леггинсы, поскольку они были сделаны из материала спандекс (эластичной и блестящей ткани).
Также запрещено проходить на борт без обуви.
По словам Герина, пассажиры в неподобающей одежде не допускаются в самолет, поскольку «они представляют лицо нашей авиакомпании». Как отметил
В результате инцидента подростки были вынуждены переодеться и смогли вылететь в Миннеаполис уже следующим рейсом. В то же время в интервью газете Шеннон Уотс заметила, что на борт спокойно проходили мужчины, одетые в довольно короткие шорты, открывающие колени, и это никоим образом не смутило представителей авиакомпании. Некоторые пользователи социальных сетей заявили, что отныне намерены отказаться от услуг United Airlines, поскольку авиакомпания дискриминирует