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10:44 (мск), источник: ТАСС

NYT: американская авиакомпания не пустила на борт девушек, одетых в леггинсы из спандекса

Представитель авиаперевозчика пояснил, что внешний вид девушек не соответствовал дресс-коду компании.

НЬЮ-ЙОРК, 27 марта. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Американская авиакомпания United Airlines не пустила на борт самолета двух девушек-подростков из-за того, что на них были надеты леггинсы. Самолет совершал рейс Денвер (штат Колорадо) — Миннеаполис (Миннесота), сообщает в воскресенье газета The New York Times.

Еще одной девочке 10−11 лет пришлось поверх леггинсов надеть платье, которое было с собой в сумке у ее матери, после чего ей разрешили пройти в самолет.

«Внешний вид пассажиров, не допущенных на борт, не соответствовал дресс-коду нашей компании», — пояснили представители United Airlines на своей странице в сети микроблогов Twitter.

По их словам, «повседневная одежда соответствует норме, если она аккуратная и может считаться приличной для окружающих».

Внимание к инциденту было привлечено после того, как о нем рассказала руководитель одной из женских организаций Шеннон Уотс. Она была в то время в аэропорту Денвера и заметила расстроенных отказом в посадке подростков. По словам Уотс, авиакомпании не понравились леггинсы, поскольку они были сделаны из материала спандекс (эластичной и блестящей ткани).

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Пресс-секретарь United Airlines Джонатан Герин подтвердил The New York Times, что политика авиакомпании не разрешает пассажирам носить леггинсы из лайкры и спандекса, рваные лосины и джинсы, топы с открытыми плечами, шлепанцы, а также любую одежду, открывающую нижнее белье.

Также запрещено проходить на борт без обуви.

По словам Герина, пассажиры в неподобающей одежде не допускаются в самолет, поскольку «они представляют лицо нашей авиакомпании». Как отметил пресс-секретарь, в United Airlines блюдут интересы своих пассажиров, которым хочется, чтобы окружающие их люди выглядели аккуратно, а их одежда была приличной.

В результате инцидента подростки были вынуждены переодеться и смогли вылететь в Миннеаполис уже следующим рейсом. В то же время в интервью газете Шеннон Уотс заметила, что на борт спокойно проходили мужчины, одетые в довольно короткие шорты, открывающие колени, и это никоим образом не смутило представителей авиакомпании. Некоторые пользователи социальных сетей заявили, что отныне намерены отказаться от услуг United Airlines, поскольку авиакомпания дискриминирует женщин-пассажиров всех возрастов.

Комментарии
4
андрей самойлов
Я представляю как бы у нас взвыли либерасты, если бы такое у нас произошло... Повылезали бы все Райкины, Макаревичи и начали бы вопить о правах человека , о мракобесии....
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Анатолий Веселов
Поясни ты мне, бестолковому, что такое в твоём понимании "либерасты".
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дядя Коля
России нужно выразить озабоченность , в связи с нарушение прав малолетних в Пиндосии.
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