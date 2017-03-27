NYT: американская авиакомпания не пустила на борт девушек, одетых в леггинсы из спандекса

НЬЮ-ЙОРК, 27 марта. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Американская авиакомпания United Airlines не пустила на борт самолета двух девушек-подростков из-за того, что на них были надеты леггинсы. Самолет совершал рейс Денвер (штат Колорадо) — Миннеаполис (Миннесота), сообщает в воскресенье газета The New York Times.

Еще одной девочке 10−11 лет пришлось поверх леггинсов надеть платье, которое было с собой в сумке у ее матери, после чего ей разрешили пройти в самолет.