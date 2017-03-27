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07:58 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Обыски в банке «Приморье» прошли в рамках уголовного дела против его клиентов

Сейчас все офисы работают в штатном режиме.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 27 марта, PrimaMedia.

Выемка документов правоохранителями прошла сегодня, 27 марта, с 10 до 11.00 в банке «Приморье» во Владивостоке в рамках уголовного дела против его клиентов. Об этом рассказали корр. ИА PrimaMedia в пресс-службе банка «Приморье». Сейчас все офисы работают в штатном режиме.

«27 марта в 10.00 произошла выемка документов по операциям клиентов в рамках возбужденного в отношении данных клиентов уголовного дела. Банк отработал с правоохранительными органами в рамках установленных законом процедур. Все офисы работают в обычном режиме. Банк сожалеет о причиненных неудобствах», — сообщили в пресс-службе банка.

Напомним, обыски проходили сегодня в банке «Приморье» по адресу Светланская, 47, где располагается главный офис банка. Информацию об аресте генерального директора банка «Приморье», которая распространилась в местных СМИ, правоохранительные органы не подтвердили.

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