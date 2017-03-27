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08:04 (мск), источник: ИА Башинформ

28 марта четыре района Уфы временно останутся без воды

УФА, 27 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Предприятие «Уфаводоканал» из-за проведения ремонтных работ 28 марта временно отключит воду в четырех районах башкирской столицы.

Источник: Reuters

Как сообщили на предприятии, в Кировском районе с 10 до 22 часов будет отключена холодная вода по следующим адресам:

ул. Коммунистическая, 107/109, 111, 111/4,113/2, 113/3,113/4, 116, 117,117/1,117 г, 117б, 128; 113/5, 113/8, 113а, 115, 116/1, 117/1, 117 г, 118, 118/1, 118а, 122, 122/1,124,126,128, 128/3, 128/4, 132, 132а, 134, 134а, 136, 138, 138а, 120/1, 120/2, 120/3, 122/1; ул. Новомостовая, 28а; ул. Мингажева, 29.

В Калининском районе в этот же день с 10 до 18 часов холодное и горячее водоснабжение будет недоступно на ул. Б. Хмельницкого, 6, 10, 14, 18; ул. Уссурийская, 27, 30, 31, 32, 34; ул. Интернациональная, 179/3, 181/2, 181/3; ул. Вострецова, 14/1; ул. Суворова, 10, 16, 16а; ул. Орджоникидзе, 28; ул. Вологодская, 22/2; ул. Интернациональная, 181/4; ул. Б. Хмельницкого, 2.

В Орджоникидзевском районе 28 марта с 10 до 18 часов холодная и горячая вода будет отключена на ул. Российская, 19, 21.

В Советском районе 28 марта с 10 до 20 часов без холодной воды останутся жильцы домов № 40/1, 40/2, 38/1, 38/2, 38/3, 36/2 по ул. Р. Зорге.

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