Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Мэри Поппинс, до свидания» Лембит Ульфсак
Назван способ спрогнозировать собственную смерть
Мнение: "Убийцам Вороненкова удалось почти невозможное"
В Магадане 3-летний ребенок сбежал из детского сада в одних сапогах (видео)
Люди в черном: выход в свет Бондарчука и Андреевой (фото)
Как стать космонавтом Роскосмос объявил открытый набор в космонавты для первых полетов к Луне
4-летний мальчик спас жизнь своей маме
Поклонники обсуждают необычную внешность сына Стаса Пьехи
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Новый список сносимых пятиэтажек обнародуют осенью
Тревога в Крыму: Бригада береговой обороны выдвигается на позиции
Ярош о единственном способе возврата Крыма Украине
Известную 30-летнюю актрису раскритиковали за похудение (фото)
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
НАТО намерен «прописаться» в Черном море: РФ готовит ответ – СМИ
На Украине сказали, зачем купят списанные корабли
Очень смешная пожарная машина: фото из Китая
Внедорожники УАЗ начали красить новым способом
Фоторепортажи
8Тайский День слона
1195-летие Ирины Антоновой
8Пустыня в цвету
9В мире зацвела сакура
08:33 (мск), источник: Uralpress.ru

С понедельника цена проезда повысилась на 11 маршрутах Челябинска. Впереди новое повышение

С понедельника, 27 марта, в Челябинске на 11 нерегулируемых маршрутах повысится стоимость проезда.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в ООО «Сервис-Транс», с 27 марта увеличена цена поездки в маршрутных такси перевозчика на маршрутах номер 10, 19, 39, 53, 54, 68, 72, 86, 91, 104, 172.

Как пояснили агентству в компании, изменение цены связано с повышением стоимости солярки, расходных материалов, запчастей. В течение наступившей недели стоимость проезда вырастет и на маршрутах ряда других перевозчиков.

Как пояснила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь управления транспорта администрации города Валентина Богомазова, согласно федеральному закону № 220 предприниматели, работающие на маршрутах с нерегулируемыми тарифами, имеют право самостоятельно изменять цену проезда (повышать или снижать). При этом они не обязаны уведомлять о своих решениях администрацию города. И в данном случае у мэрии нет никакого рычага воздействия на перевозчика.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в управлении антимонопольной службы по Челябинской области, пока УФАС не планирует проведение проверки по факту повышения стоимости проезда на ряде маршрутов в Челябинске. Хотя в Магнитогорске.

УФАС проверяла законность действий перевозчиков по увеличению цены проезда в маршрутных такси.

Ряд экспертов утверждает, что челябинцы могут игнорировать тех перевозчиков, которые повысили цены за проезд и выбирать дублирующие маршруты, где пока сохранилась прежняя стоимость. И тогда предприниматели, потеряв клиентов, вынуждены будут снизить цену. Но что-то мало верится в такой вариант развития событий. Скорее всего, другие перевозчики подтянут свои тарифы вслед за «первопроходцами».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
С понедельника цена проезда повысилась на 11 маршрутах Челябинска. Впереди новое повышение
ЕВС заявил о необходимости участия России в «Евровидении»
Турция объявила пошлины на российские продукты
Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен предрекла «смерть» ЕС
Прокуратура Южной Кореи потребовала арестовать Пак Кын Хе
Муж Иванки Трамп станет главой нового управления в Белом доме
Правительство утвердило ограничения для начинающих водителей
Пострадавший от взрывов на арсенале город Балаклея разминирован
Спорт
Кошмар российской сборной в цифрах, фактах и буквах Матч с Кот-д'Ивуаром вызвал к жизни не только панические сетования болельщиков российской сборной — ужаснулись даже обычно не столь эмоциональные любители статистики
Авто
Марка TVR, которой владел российский олигарх, возрождается В сентябре на Франкфуртском автосалоне будет представлен спорткар возрожденной английской марки TVR
Hi-Tech
Похудеть и «накачаться» можно с помощью таблетки Американские ученые создали таблетку с «эффектом спортзала»
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Петербуржцам станет проще оформлять квартиры
Счета за коммунальные услуги в России уменьшились
Землю под госнужды в Крыму будут изымать быстрее
Минстрой предложил запретить продажу жилья без отделки
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
4-летний мальчик спас жизнь своей маме Ребенок догадался, как разблокировать телефон, и с помощью голосового помощника связался со службой спасения.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь