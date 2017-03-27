Китайские инвесторы построят в Волгограде завод нефтегазового оборудования

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областном комитете экономической политики и развития, китайские инвесторы построят цеха для ремонта и обслуживания нефтегазового оборудования, организуют собственное производство, а также откроют на территории региона свое представительство.

«Таким образом, налоги будут оставаться в Волгоградской области. Обсуждается возможность государственной поддержки компании», — добавили в ведомстве.

Отметим, что в настоящее время в регионе реализуется два крупных инвестиционных проекта с участием китайского капитала на общую сумму 182 миллиарда рублей.