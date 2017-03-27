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09:13 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Курс валют НБУ: евро подорожал до 29,30 грн

Как сообщается на сайте регулятора, курс евро установлен на понедельник на уровне 2930,80 гривны за 100 евро, российского рубля — 4,723 гривны за 10 рублей.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на понедельник, 27 марта, на уровне 2712,45 гривны за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2930,80 гривны за 100 евро, российского рубля — 4,723 гривны за 10 рублей.

Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением о решении правительства национализировать крупнейшее в стране частное финучреждение — «ПриватБанк».

Ранее глава фракции «Народный фронт» Максим Бурбак потребовал от НБУ стабилизировать курс нацвалюты.

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