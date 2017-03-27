Курс валют НБУ: евро подорожал до 29,30 грн
Как сообщается на сайте регулятора, курс евро установлен на понедельник на уровне 2930,80 гривны за 100 евро, российского рубля — 4,723 гривны за 10 рублей.
Как сообщается на сайте регулятора, курс евро установлен на понедельник на уровне 2930,80 гривны за 100 евро, российского рубля — 4,723 гривны за 10 рублей.
КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на понедельник, 27 марта, на уровне 2712,45 гривны за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.
Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением о решении правительства национализировать крупнейшее в стране частное финучреждение — «ПриватБанк».
Ранее глава фракции «Народный фронт» Максим Бурбак потребовал от НБУ стабилизировать курс нацвалюты.