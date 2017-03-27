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08:35 (мск), источник: Zakon.kz

Налоговики стали лидерами по проверкам бизнеса в Казахстане

Госорганы неохотно идут на упрощение разрешительных процедур.

Проблему частых проверок малого и среднего бизнеса в стране со стороны надзорных и контрольных органов поднял депутат Мажилиса Парламента РК Нуртай Сабильянов, передает корреспондент Zakon.kz.

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«За последние пять лет количество разрешительных документов было сокращено в три раза. При этом количество принятых за этот период нормативных правовых актов, затрагивающих интересы бизнеса, наоборот, увеличились в 1,7 раза, из которых 85% — это акты акиматов и маслихатов», — сказал он в ходе правительственного часа в мажилисе на тему «О мерах по развитию массового предпринимательства и улучшению деловой активности».

Кроме того, по его словам, сегодня предпринимателям предъявляются более 28 тысяч требований. «В целом по республике контрольные и надзорные функции осуществляет 61 ведомство. Лидерами среди проверяющих стали налоговые органы. Также госорганы предпочитают жесткое регулирование, неохотно идут на упрощение разрешительных процедур и снижение требований к деятельности предпринимателей», — проинформировал парламентарий.

Н. Сабильянов указал, что по данным МНЭ РК, в 2016 году каждый четвертый документ рассматривался с нарушением установленных сроков.

«В целом по результатам проверок 10 госорганов допустили более 1,5 тысячи нарушений прав субъектов предпринимательства. При таком подходе цель господдержки малого и среднего бизнеса по его развитию не может быть достигнута. И поэтому нам необходимо на законодательном уровне решить все имеющиеся проблемы, препятствующие развитию предпринимательства в стране», — заявил мажилисмен.

Автор: Ксения Давыдова, Астана.

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