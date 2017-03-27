На решение проблем с углем в Находке дали один год

На совещании в администрации региона стивидоры представили предполагаемые меры по пылеподавлению. Планируется использовать водяные пушки, отражающие экраны, всевозможные укрытия. Администрация Приморья сообщает, что одна компания уже приобрела уборочную машину и готова подарить ее городу.

«На такие меры мы отвели стивидорам год, но это не означает, что не надо покупать пушки прямо сейчас и орошать уголь, чтобы меньше пылить, и соблюдать технологию перевалки этого груза. Росприроднадзор, Роспотребнадзор и прокуратура должны максимально активизировать контроль», — заявил губернатор.