На решение проблем с углем в Находке дали один год
Стивидорам порта Находки дали год на решение проблем по сдерживанию угольной пыли, на которую уже длительное время жалуются местные жители, сообщает ИА «Дейта».
Стивидорам порта Находки дали год на решение проблем по сдерживанию угольной пыли, на которую уже длительное время жалуются местные жители, сообщает ИА «Дейта».
На совещании в администрации региона стивидоры представили предполагаемые меры по пылеподавлению. Планируется использовать водяные пушки, отражающие экраны, всевозможные укрытия. Администрация Приморья сообщает, что одна компания уже приобрела уборочную машину и готова подарить ее городу.
«На такие меры мы отвели стивидорам год, но это не означает, что не надо покупать пушки прямо сейчас и орошать уголь, чтобы меньше пылить, и соблюдать технологию перевалки этого груза. Росприроднадзор, Роспотребнадзор и прокуратура должны максимально активизировать контроль», — заявил губернатор.