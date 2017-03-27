В Уфе пройдет ярмарка вакансий для инвалидов
Центр занятости приглашает людей с ограниченными возможностями.
Центр занятости приглашает людей с ограниченными возможностями.
30 марта 2017 года в Центре занятости пройдет ярмарка вакансий для инвалидов и людей, имеющих ограничения по здоровью.
Посетителям предложат вакансии
Сотрудники Центра занятости проинформируют пришедших о ситуации на рынке труда, проконсультируют по профессиональной ориентации и обучению. Ярмарка вакансий пройдет по адресу: Уфа, ул. Бульвар Ибрагимова 47/1, с 10.00 до 12.00 часов.