Аэропорт «Диксон» не будут ремонтировать в ближайшей перспективе
Причиной является сокращение бюджетного финансирования.
Причиной является сокращение бюджетного финансирования.
Аэропорт «Диксон» на севере Красноярского края не будет отремонтирован в ближайшей перспективе. Причиной является сокращение финансирования.
«Всего в Арктической зоне РФ находится 73 аэродрома. Действующими редакциями федеральных целевых программ предусмотрена реконструкция 8 из них: Амдерма, Мурманск, Архангельск (Талаги),
При этом для сохранения и развития северных аэропортов ранее были созданы казенные предприятия, субсидируемые из федерального бюджета. По мнению представителей Минтранса, «такая мера позволит проводить более эффективную работу по развитию авиации в Арктике».
Напомним, в конце февраля стало известно о временном прекращении работы аэропорта «Диксон»
Сейчас аэропорт находится в федеральной собственности. Ранее сообщалось, что имущественный комплекс «Диксона» предложено закрепить на праве оперативного управления за предприятием «Аэропорты Красноярья» в качестве филиала. Росавиация уже направила необходимый пакет документов в адрес министерства транспорта РФ. Решение о закреплении должно быть принято до 1 июля 2017 года.