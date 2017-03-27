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10:26 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Аэропорт «Диксон» не будут ремонтировать в ближайшей перспективе

Причиной является сокращение бюджетного финансирования.

Аэропорт «Диксон» на севере Красноярского края не будет отремонтирован в ближайшей перспективе. Причиной является сокращение финансирования.

«Всего в Арктической зоне РФ находится 73 аэродрома. Действующими редакциями федеральных целевых программ предусмотрена реконструкция 8 из них: Амдерма, Мурманск, Архангельск (Талаги), Нарьян-Мар, Диксон, Певек, Тикси, Чокурдах. Вместе с тем, в связи с сокращением бюджетного финансирования в ближайшей перспективе планируется проведение реконструкции только аэропортов Чокурдах и Тикси», — сообщает «РИА Новости» со ссылкой на министерство транспорта РФ.

При этом для сохранения и развития северных аэропортов ранее были созданы казенные предприятия, субсидируемые из федерального бюджета. По мнению представителей Минтранса, «такая мера позволит проводить более эффективную работу по развитию авиации в Арктике».

Напомним, в конце февраля стало известно о временном прекращении работы аэропорта «Диксон» из-за несоответствия инфраструктуры федеральным правилам. Еженедельные перевозки пассажиров по маршруту «Норильск — Диксон — Норильск» осуществляет компания «КрасАвиа» на основании разовых разрешений. После этого врио главы Таймыра Владимир Шишов заявил о поиске внешних инвесторов для продолжения работы «Диксона».

Сейчас аэропорт находится в федеральной собственности. Ранее сообщалось, что имущественный комплекс «Диксона» предложено закрепить на праве оперативного управления за предприятием «Аэропорты Красноярья» в качестве филиала. Росавиация уже направила необходимый пакет документов в адрес министерства транспорта РФ. Решение о закреплении должно быть принято до 1 июля 2017 года.

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