Завершить реконструкцию стадиона ВГАФК в Волгограде обещают в срок

На стройплощадке трудятся свыше 30 человек, задействована специальная техника: автокран, экскаваторы, фронтальный погрузчик и самосвал. Как сообщили ИА REGNUM в областном комитете по подготовке и проведению матчей мундиаля 27 марта, экватор работ уже пройден.

На сегодня подготовительный этап полностью закончен: строители полностью демонтировали старые здания и сооружения, систему освещения и покрытие футбольного поля. Именно на этом одном из главных объектов тренировочной площадки в ближайшее время начнутся активные работы. На поле наполовину вынут старый грунт. Новый натуральный газон оборудуют на площади более 9,3 тыс. квадратных метров, его оснастят дренажной системой и поливом. После завершения строительных работ подрядчик выполнит благоустройство прилегающей территории.

А вот строительство административного здания с залом для пресс-конференций, тренерскими и другими административно-техническими помещениями практически завершено. На 97% смонтированы металлоконструкции кровли и навесов, ведется отделка вспомогательных зданий. На площадке установлены металлические трибуны, предназначенные для размещения до 500 зрителей. Строители ведут работы по прокладке сетей водоснабжения и водоотведения, готовятся к прокладке электрических сетей. Общая площадь здания составит 1160 квадратных метров.

Напомним, всего к чемпионату мира по футболу-2018 года в Волгограде должны быть готовы три тренировочных площадки, согласованных FIFA для проведения на них предматчевых тренировок — это площадка ВГАФК, стадионы «Зенит» и «Олимпия». Заказчиком реконструкции объекта выступает ФГУП «Спорт-Ин», финансирование мероприятий ведется из федерального бюджета. Всего на эти цели планируется затратить 164 млн рублей. Согласно контракту, работы на площадке должны быть завершены в ноябре 2017 года.

Всего к ЧМ-2018, согласно требованиям FIFA, в России должны быть готовы 36 предматчевых тренировочных площадок в 11 городах-организаторах — по три на каждый стадион соревнований.

Как сообщало ИА REGNUM, основным объектом к чемпионату мира в Волгограде станет строящийся стадион «Волгоград Арена», который сможет вместить 45 тысяч зрителей. В 2018 году в городе пройдет четыре мачта группового этапа международного футбольного первенства.