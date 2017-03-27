На трассе Красноярск-Дивногорск построят надземный переход
На трассе
На трассе
Аукцион на строительство объявило управление автодорог «Байкал». Переход появится в районе посёлка Молодёжный, общая протяжённость конструкции составит 270 метров, объект оборудуют пандусами.
Строительство должно начаться 1 июня, а сдать объект планируют к концу октября 2018 года. При этом во время строительства движение ограничивать не будут. Первоначальная стоимость контракта 40 миллионов рублей. Работы профинансирует федеральный бюджет.