УВЗ отчитался перед Шойгу о выполнении гособоронзаказа

О выполнении корпорацией УВЗ очередного этапа заданий ГОЗа отчитался заместитель генерального директора по спецтехнике Вячеслав Халитов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе «Уралвагонзавода».

По словам замгенерального директора, очередная партия прошедших модернизацию танков Т-72Б3 в количестве 20 единиц была принята военным представительством и отгружена в Вооруженные силы РФ.

«Корпорация и впредь будет с высоким качеством и в срок выполнять принятые обязательства перед Министерством обороны РФ рамках государственного оборонного заказа», — отметил Халитов.

Напомним, танк Т-72Б3, разработанный специалистами Уральского КБ транспортного машиностроения (входит в состав УВЗ), принят на вооружение российской армии приказом Министра обороны РФ. В течение нескольких лет эта модификация серийно выпускается нижнетагильским «Уралвагонзаводом» в ходе капремонта с модернизацией танков типа Т-72Б и массово поставляется в войска. На этих машинах российские команды ежегодно становятся победителями конкурса армейских международных игр «Танковый биатлон».