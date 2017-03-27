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09:33 (мск), источник: Nakanune.ru

УВЗ отчитался перед Шойгу о выполнении гособоронзаказа

Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл Единый день военной приёмки продукции и заслушал доклады руководства предприятий оборонно-промышленного комплекса.

О выполнении корпорацией УВЗ очередного этапа заданий ГОЗа отчитался заместитель генерального директора по спецтехнике Вячеслав Халитов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе «Уралвагонзавода».

По словам замгенерального директора, очередная партия прошедших модернизацию танков Т-72Б3 в количестве 20 единиц была принята военным представительством и отгружена в Вооруженные силы РФ.

«Корпорация и впредь будет с высоким качеством и в срок выполнять принятые обязательства перед Министерством обороны РФ рамках государственного оборонного заказа», — отметил Халитов.

Напомним, танк Т-72Б3, разработанный специалистами Уральского КБ транспортного машиностроения (входит в состав УВЗ), принят на вооружение российской армии приказом Министра обороны РФ. В течение нескольких лет эта модификация серийно выпускается нижнетагильским «Уралвагонзаводом» в ходе капремонта с модернизацией танков типа Т-72Б и массово поставляется в войска. На этих машинах российские команды ежегодно становятся победителями конкурса армейских международных игр «Танковый биатлон».

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