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09:25 (мск), источник: Om1.ru

Дома для переселенцев из аварийного жилья сдадут досрочно

В этом году 400 семей съедут из аварийного жилья и переселятся в новые квартиры.

Источник: РИА "Новости"

В 2017 году по программе расселения ветхого жилого фонда в Омске построят дополнительно еще три дома для омичей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

Мэр Вячеслав Двораковский поставил задачу досрочно сдать дома, которые строят по программе расселения омичей из аварийного жилья. В соответствии с муниципальным контрактом в 2017 году в Омске должны возвести три жилых дома: два в микрорайоне на улицах Завертяева и Стороженко, третий — на улице Барнаульской. В общей сложности в новые дома въедут почти 400 семей.

Как сообщает пресс-служба администрации Омска, проектная документация предусматривает применение современных высококачественных материалов, в том числе и для внутренней отделки. Так, строители используют акриловую краску, керамическую плитку, линолеум, обои с повышенными потребительскими свойствами. Балконы и лоджии остекляют с применением алюминиевого профиля, а окна ставят с двойным стреклопакетом.

Вячеслав Двораковский, мэр города Омска:

— В домах на Завертяева наш партнер — компания «Стройбетон» завершает внутренние отделочные работы. Как только сойдет снег, подрядчики приступят к благоустройству прилегающей территории. Наше требование известно: в микрорайоне для переселенцев должна быть сформирована комфортная среда с детскими игровыми и спортивными площадками, парковками. На строительстве 180-квартирного дома на Барнаульской работы также идут с заметным опережением графика. Новоселье нуждающиеся отпразднуют досрочно.

Также в текущем 2017 году администрация города дополнительно приобретет 59 квартир, которые предоставят жильцам аварийных домов. Всего за последние годы новые квартиры получили около 2 тысяч семей. На эти цели было направлено более 3 миллиардов рублей.

Всего за последние годы новые комфортные квартиры по программе расселения аварийного жилья получили более 2 000 семей. На эти цели направлено около трех миллиардов рублей.

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