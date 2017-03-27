Под Омском построили дома для сирот с дырявой крышей и мятым сайдингом

Проверка показала, что строительство двухквартирных домов, предназначавшихся сиротам, было произведено некачественно. Во всех четырех квартирах были неисправны лестницы и вентиляция помещения, не было доводчиков дверей. На натяжных потолках в жилых комнатах скапливалась вода, а на сайдинге были прогибы и вмятины. Кроме того, в перекрытиях не было теплоизоляции и необходимого слоя утеплителя.

Строительство домов осуществляло ООО «МПМК «Шербакульская» по муниципальным контрактам, заключенным в 2015 году. По результатам проверки прокуратура внесла руководителю стройфирмы представление с требованиями устранить недочеты. Также представление внесено главе Шербакульского района в связи с ненадлежащим исполнением должностных обязанностей при выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию.