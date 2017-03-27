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09:24 (мск), источник: СуперОмск

Под Омском построили дома для сирот с дырявой крышей и мятым сайдингом

Прокуратура Шербакульского района Омской области совместно со специалистом Госжилинспекции Омской области провела проверку исполнения требований законодательства о соблюдении жилищных прав детей-сирот.

Проверка показала, что строительство двухквартирных домов, предназначавшихся сиротам, было произведено некачественно. Во всех четырех квартирах были неисправны лестницы и вентиляция помещения, не было доводчиков дверей. На натяжных потолках в жилых комнатах скапливалась вода, а на сайдинге были прогибы и вмятины. Кроме того, в перекрытиях не было теплоизоляции и необходимого слоя утеплителя.

Строительство домов осуществляло ООО «МПМК «Шербакульская» по муниципальным контрактам, заключенным в 2015 году. По результатам проверки прокуратура внесла руководителю стройфирмы представление с требованиями устранить недочеты. Также представление внесено главе Шербакульского района в связи с ненадлежащим исполнением должностных обязанностей при выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию.

В настоящее время акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении, сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

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