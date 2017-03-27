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09:22 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе ламповые светофоры заменяют светодиодными

УФА, 27 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе в рамках модернизации светофорного хозяйства муниципальное предприятие «Уфагорсвет» заменяет ламповые светофоры на светодиодные. Как сообщили в мэрии, в городе за последнее время увеличилось количество светофорных объектов (групп светофоров на перекрестках и участках). Так, в 2011 году объектов было 292, на сегодняшний день — 364. Это более 4169 светофоров, которые в круглосуточном режиме регулируют движение на городских улицах.

Из них 3696 светофоров — светодиодные. Их преимущества — более долгий срок службы, экономия электроэнергии. Кроме того, линза продолжает работать даже при выходе из строя какого-либо участка. «Всего в городе на сегодняшний день более 89 тысяч светоточек, из них светильников наружного освещения — около 50 тысяч, иллюминации — свыше 38 тысяч. За 2016 год количество светоточек в Уфе увеличилось более чем на три тысячи», — проинформировали в МУЭСП «Уфагорсвет».

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