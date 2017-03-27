В Уфе ламповые светофоры заменяют светодиодными
УФА, 27 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе в рамках модернизации светофорного хозяйства муниципальное предприятие «Уфагорсвет» заменяет ламповые светофоры на светодиодные. Как сообщили в мэрии, в городе за последнее время увеличилось количество светофорных объектов (групп светофоров на перекрестках и участках). Так, в 2011 году объектов было 292, на сегодняшний день — 364. Это более 4169 светофоров, которые в круглосуточном режиме регулируют движение на городских улицах.