В Уфе ламповые светофоры заменяют светодиодными

Из них 3696 светофоров — светодиодные. Их преимущества — более долгий срок службы, экономия электроэнергии. Кроме того, линза продолжает работать даже при выходе из строя какого-либо участка. «Всего в городе на сегодняшний день более 89 тысяч светоточек, из них светильников наружного освещения — около 50 тысяч, иллюминации — свыше 38 тысяч. За 2016 год количество светоточек в Уфе увеличилось более чем на три тысячи», — проинформировали в МУЭСП «Уфагорсвет».