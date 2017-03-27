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09:34 (мск), источник: Крым Press

Генплан Алушты: первый этап разработки завершён

Генплан Алушты разрабатывает проектный институт ООО «ПроектИнжТеррПланирование». Соответствующий договор с компанией заключила администрация города.

И, по словам специалистов, первый этап создания столь глобального документа уже завершён. В частности, проведён сбор, систематизация исходных данных для территориального планирования, а также определена Концепция развития городского округа.

— Согласно календарному плану, срок выполнения работ по подготовке генерального плана муниципального образования городской округ Алушта установлен на 11 декабря 2017, — цитирует сайт муниципального образования начальника управления градостроительства и архитектуры администрации города Игоря Юрченко.

В соответствии с Федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» выделена субсидия на разработку правил землепользования и застройки муниципального образования городской округ Алушта республики Крым и местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования городской округ Алушта республики Крым. Ориентировочный срок выполнения данных работ — конец ноября 2017 года.

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