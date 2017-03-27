Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Мэри Поппинс, до свидания» Лембит Ульфсак
Шесть привычек, вред которых преувеличен
Асоциальных жильцов предложили лишать газовых плит
5 ошибок закаливания, которые делают все родители
47-летняя бабушка двух внучек покорила Сеть (фото)
Как стать космонавтом Роскосмос объявил открытый набор в космонавты для первых полетов к Луне
В Магадане 3-летний ребенок сбежал из детского сада в одних сапогах (видео)
Выходные с детьми: три удивительных весенних опыта
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Новый список сносимых пятиэтажек обнародуют осенью
Военную базу под Харьковом взорвали дроны – глава СБУ
СМИ: Лукашенко запустил сценарий Майдана
Джоли и Питт возобновили общение
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
Назван способ спрогнозировать собственную смерть
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
14На восток США обрушилась снежная буря
1185-летие Наины Ельциной
12Ливни затопили Перу
10:52 (мск), источник: Actualitati.md

Госдолг Молдовы достиг исторического рекорда

Исходя из опубликованных данных, по состоянию на февраль 2017 года, государственный долг Республики Молдова (внутренний и внешний) вырос примерно на 780 миллионов леев (около 40 миллионов долларов) и достиг нового исторического рекорда — 51,85 миллиардов леев, сообщает Actualitati.md со ссылкой на Mold-street.

Источник: Actualitati.md

Таким образом, больше всего, на 760 миллионов леев, вырос внешний долг страны. В феврале он составил 30,47 миллиардов леев, что на 1,2 миллиарда больше, чем в конце прошлого года.

Читайте также
С 1 апреля пенсии по инвалидности вырастут в среднем на 35%

В то же время внутренний долг вырос на 17 миллионов леев и приблизился к отметке в 21,38 миллиардов.

Власти подсчитали, что в целом в этом году долг страны вырастет на 10 миллиардов леев и к концу года составит около 60,8 миллиардов леев. В частности, руководство страны планирует заручиться зарубежной финансовой помощью в размере 510,9 миллионов долларов, две трети из которых составят кредиты.

Ожидается, что внешний долг в 2017-м году продолжит расти и достигнет отметки в 39,56 миллиардов леев, в то время как внутренний долг может сократиться на 250 миллионов леев.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Киртоакэ хочет переименовать Московский проспект в Бульвар Унири
ЕВС заявил о необходимости участия России в «Евровидении»
Чавушоглу: Турция готова принимать россиян без загранпаспортов
В ЕС призвали РФ освободить задержанных участников протестов
Прокуратура Южной Кореи потребовала арестовать Пак Кын Хе
Правительство утвердило ограничения для начинающих водителей
В США двух девушек не пустили в самолет из-за леггинсов
На Луне нашли подземные тоннели
Спорт
Иллюзия обмана: как сборная России воспринимает сама себя Свежие высказывания игроков сборной России заставляют задуматься о том, какими видят себя футболисты
Авто
Водители грузовиков останутся без работы: процесс начался В том, что профессиональные водители скоро станут не нужны, не сомневается никто. Кроме, пожалуй, российских представителей этого класса. А зря! Уже сейчас им стоит подыскивать новый способ заработка
Hi-Tech
Похудеть и «накачаться» можно с помощью таблетки Американские ученые создали таблетку с «эффектом спортзала»
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
УК предложили штрафовать за длинные сосульки
В России запретят старые электросчетчики
Асоциальных жильцов предложили лишать газовых плит
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
4-летний мальчик спас жизнь своей маме Ребенок догадался, как разблокировать телефон, и с помощью голосового помощника связался со службой спасения.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь