Госдолг Молдовы достиг исторического рекорда

Таким образом, больше всего, на 760 миллионов леев, вырос внешний долг страны. В феврале он составил 30,47 миллиардов леев, что на 1,2 миллиарда больше, чем в конце прошлого года.

С 1 апреля пенсии по инвалидности вырастут в среднем на 35%

В то же время внутренний долг вырос на 17 миллионов леев и приблизился к отметке в 21,38 миллиардов.

Власти подсчитали, что в целом в этом году долг страны вырастет на 10 миллиардов леев и к концу года составит около 60,8 миллиардов леев. В частности, руководство страны планирует заручиться зарубежной финансовой помощью в размере 510,9 миллионов долларов, две трети из которых составят кредиты.

Ожидается, что внешний долг в 2017-м году продолжит расти и достигнет отметки в 39,56 миллиардов леев, в то время как внутренний долг может сократиться на 250 миллионов леев.