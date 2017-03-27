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10:18 (мск), источник: АиФ Казань

Дороги Казани после зимы помоют шампунем

Дороги Казани после зимы помоют с использованием специализированного шампуня, чтобы смыть остатки реагента, соли и песка. Об этом сообщил журналистам глава департамента внешнего благоустройства Казани Игорь Куляжев.

Источник: Аргументы и факты

«Нашей технологией предусмотрена первая помывка дорог с использованием специализированного шампуня. Один раз при выходе из зимы мы их моем шампунем, который поставляется в комплексе с реагентом. Все остальное время мыть дороги мы будем без шампуня, так как имеющиеся средства не позволяют использовать его все лето», — отметил Куляжев.

Также он сообщил, что с 15 апреля дорожники переходят на летний режим содержания дорог. Уборкой займутся 270 единиц техники (вкуумные и подметальные машины, а также 109 поливомоечных машин. Часть техники (220 единиц) переоборудуется с зимы на лето.

В марте дорожники приступили к ямочному ремонту, заасфальтировано около 8 тыс. кв.м. Заделываются в первую очередь ямы на дорогах с интенсивным движением общественного транспорта, уточнил Куляжев.

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