Дороги Казани после зимы помоют шампунем

«Нашей технологией предусмотрена первая помывка дорог с использованием специализированного шампуня. Один раз при выходе из зимы мы их моем шампунем, который поставляется в комплексе с реагентом. Все остальное время мыть дороги мы будем без шампуня, так как имеющиеся средства не позволяют использовать его все лето», — отметил Куляжев.

Также он сообщил, что с 15 апреля дорожники переходят на летний режим содержания дорог. Уборкой займутся 270 единиц техники (вкуумные и подметальные машины, а также 109 поливомоечных машин. Часть техники (220 единиц) переоборудуется с зимы на лето.

В марте дорожники приступили к ямочному ремонту, заасфальтировано около 8 тыс. кв.м. Заделываются в первую очередь ямы на дорогах с интенсивным движением общественного транспорта, уточнил Куляжев.