Монтаж цветных фасадов стадиона «Динамо» планируется начать в мае

«Сегодня мы начали установку кровли на стадионе. К монтажу цветных современных фасадов мы планируем приступить примерно через месяц», — сказал Цыбин.

«Недавно мы закончили монтаж основных конструкций и достигли предельной высоты нашего здания, которая составит 55 м, что соответствует высоте 18-этажного дома. После этого, мы переходим к началу обустройства кровли. Общий вес всех металлоконструкций стадиона и арены составляет примерно 8,5 тыс. тонн, на сегодня их смонтировано порядка 85% на арене и 100% на стадионе. На этой неделе мы приступили к подготовке основания для устройства футбольного поля. Мы закончили монтаж всех железобетонных конструкций, это порядка 130 тыс. куб. м», — добавил С. Цыбин.

«ВТБ Арена парк» — проект комплексного развития территории, включающий в себя строительство многоцелевого спортивного и концертно-развлекательного комплекса («ВТБ Арена» и Центрального стадиона «Динамо»), академии спорта «Динамо», городского квартала «Арена Парк», а также спортивного парка «Динамо». Площадь реализуемого проекта — около 32 га. Центральный стадион «Динамо» был возведен в 1928 г., с тех пор он несколько раз достраивался и дважды реконструировался — в преддверии Олимпиады-80 и накануне Всемирных юношеских игр в 1998 г.