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10:35 (мск), источник: ТАСС

Прокуратура требует выплатить долги по зарплате транспортникам Екатеринбурга

Перед сотрудниками МОАП образовалась задолженность почти на 10 млн руб.

Источник: РИА "Новости"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Прокуратура Екатеринбурга внесла представление директору Муниципального объединения автобусных предприятий с требованием выплатить долги по зарплате за февраль работникам в сумме 9,4 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

«Прокуратура Екатеринбурга организовала проверку соблюдения трудовых прав работников Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия “Муниципальное объединение автобусных предприятий”. Установлено, что у предприятия образовалась задолженность по выплате заработной платы за февраль 2017 года перед 1709 работниками в сумме 9,4 млн рублей. В связи с имеющимися нарушениями трудового законодательства прокуратура Екатеринбурга внесла представление директору ЕМУП “МОАП” с требованием устранения нарушений закона», — говорится в сообщении.

Кроме того, прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга направила 149 заявлений в мировой суд о выдаче судебных приказов о взыскании заработной платы в интересах работников на сумму более 2,6 млн рублей. «В отношении ЕМУП “МОАП” возбуждено административное дело по ст. 5.27 КоАП РФ (“Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права”)», — отмечается в сообщении ведомства.

Во вторник, 28 марта, в Екатеринбурге запланирован митинг работников пассажирских транспортных предприятий. Одно из их требований — ликвидация задолженности по заработной плате.

«Примерно с 2015 года зарплата в “МОАП” выплачивается с задержкой от нескольких дней до месяца. Основная цель митинга — остановить развал городского пассажирского транспорта, сохранить рабочие места, повысить зарплату на предприятиях муниципального пассажирского транспорта», — сказала в беседе с ТАСС председатель Свердловской областной организации Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Ольга Соловьева.

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