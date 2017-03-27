Прокуратура требует выплатить долги по зарплате транспортникам Екатеринбурга
Перед сотрудниками МОАП образовалась задолженность почти на 10 млн руб.
Перед сотрудниками МОАП образовалась задолженность почти на 10 млн руб.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Прокуратура Екатеринбурга внесла представление директору Муниципального объединения автобусных предприятий с требованием выплатить долги по зарплате за февраль работникам в сумме 9,4 млн рублей. Об этом сообщает
«Прокуратура Екатеринбурга организовала проверку соблюдения трудовых прав работников Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия “Муниципальное объединение автобусных предприятий”. Установлено, что у предприятия образовалась задолженность по выплате заработной платы за февраль 2017 года перед 1709 работниками в сумме 9,4 млн рублей. В связи с имеющимися нарушениями трудового законодательства прокуратура Екатеринбурга внесла представление директору ЕМУП “МОАП” с требованием устранения нарушений закона», — говорится в сообщении.
Кроме того, прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга направила 149 заявлений в мировой суд о выдаче судебных приказов о взыскании заработной платы в интересах работников на сумму более 2,6 млн рублей. «В отношении ЕМУП “МОАП” возбуждено административное дело по ст. 5.27 КоАП РФ (“Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права”)», — отмечается в сообщении ведомства.
Во вторник, 28 марта, в Екатеринбурге запланирован митинг работников пассажирских транспортных предприятий. Одно из их требований — ликвидация задолженности по заработной плате.
«Примерно с 2015 года зарплата в “МОАП” выплачивается с задержкой от нескольких дней до месяца. Основная цель митинга — остановить развал городского пассажирского транспорта, сохранить рабочие места, повысить зарплату на предприятиях муниципального пассажирского транспорта», — сказала в беседе с ТАСС председатель Свердловской областной организации Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Ольга Соловьева.