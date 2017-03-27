Челябинские власти просят УФАС проверить повышение цен в маршрутных такси

Обоснованность роста цен проверят в маршрутных такси Челябинска, такое поручение глава города Евгений Тефтелев дал своим подчинённым на аппаратном совещании в понедельник 27 марта.

«Управление транспорта инициирует проверку в УФАС, чтобы они проверили объективность повышения цен» — пообещал начальник городского управления транспорта Роман Болотов.

Евгений Тефтелев также попросил подключить прокуратуру и тарифный орган, а результаты проверки донести до горожан. «Полномочия муниципалитета определены федеральным законом, но мы должны давать ответы на те вопросы, которые нам задают: законно это или незаконно, почему это происходит», — отметил градоначальник.

Отметим, что с 27 марта до 23 рублей выросла стоимость проезда на маршрутах, обслуживаемых группой компаний «Сервис-транс»: №№ 3, 4, 10, 19, 39, 53, 54, 72, 78, 86, 91, а также на маршрутах № 23, 42, 84 и 128 (по городу). Проезд в маршрутном такси № 172 ЧМЗ — Копейск подорожал на всех участках и составляет теперь 23/28/38 рублей.

С 29 марта планируется подорожание ещё ряда маршрутов. При этом перевозчики связывают изменение цен с ростом стоимости ГСМ и запасных частей, а пассажиры — со сговором и отсутствии конкуренции.