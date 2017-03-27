Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян
Авитаминоз: правда или вымысел
Молния попала в два заходивших на посадку самолета в Петербурге
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
Как стать космонавтом Роскосмос объявил открытый набор в космонавты для первых полетов к Луне
В Магадане 3-летний ребенок сбежал из детского сада в одних сапогах (видео)
Выходные с детьми: три удивительных весенних опыта
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Новый список сносимых пятиэтажек обнародуют осенью
Тревога в Крыму: Бригада береговой обороны выдвигается на позиции
Ярош о единственном способе возврата Крыма Украине
Известную 30-летнюю актрису раскритиковали за похудение (фото)
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
НАТО намерен «прописаться» в Черном море: РФ готовит ответ – СМИ
На Украине сказали, зачем купят списанные корабли
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ
Фоторепортажи
1185-летие Наины Ельциной
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
14На восток США обрушилась снежная буря
13Теракт в центре Лондона
10:19 (мск), источник: АиФ Челябинск

Челябинские власти просят УФАС проверить повышение цен в маршрутных такси

Проезд подорожал с 20 до 23 рублей.

Источник: РИА "Новости"

Обоснованность роста цен проверят в маршрутных такси Челябинска, такое поручение глава города Евгений Тефтелев дал своим подчинённым на аппаратном совещании в понедельник 27 марта.

«Управление транспорта инициирует проверку в УФАС, чтобы они проверили объективность повышения цен» — пообещал начальник городского управления транспорта Роман Болотов.

Евгений Тефтелев также попросил подключить прокуратуру и тарифный орган, а результаты проверки донести до горожан. «Полномочия муниципалитета определены федеральным законом, но мы должны давать ответы на те вопросы, которые нам задают: законно это или незаконно, почему это происходит», — отметил градоначальник.

Отметим, что с 27 марта до 23 рублей выросла стоимость проезда на маршрутах, обслуживаемых группой компаний «Сервис-транс»: №№ 3, 4, 10, 19, 39, 53, 54, 72, 78, 86, 91, а также на маршрутах № 23, 42, 84 и 128 (по городу). Проезд в маршрутном такси № 172 ЧМЗ — Копейск подорожал на всех участках и составляет теперь 23/28/38 рублей.

С 29 марта планируется подорожание ещё ряда маршрутов. При этом перевозчики связывают изменение цен с ростом стоимости ГСМ и запасных частей, а пассажиры — со сговором и отсутствии конкуренции.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Ружье не поможет. Участники экспедиции - об НЛО на Урале
ЕВС заявил о необходимости участия России в «Евровидении»
Турция объявила пошлины на российские продукты
В ЕС призвали РФ освободить задержанных участников протестов
Прокуратура Южной Кореи потребовала арестовать Пак Кын Хе
Муж Иванки Трамп станет главой нового управления в Белом доме
Правительство утвердило ограничения для начинающих водителей
Пострадавший от взрывов на арсенале город Балаклея разминирован
Спорт
Кошмар российской сборной в цифрах, фактах и буквах Матч с Кот-д'Ивуаром вызвал к жизни не только панические сетования болельщиков российской сборной — ужаснулись даже обычно не столь эмоциональные любители статистики
Авто
Марка TVR, которой владел российский олигарх, возрождается В сентябре на Франкфуртском автосалоне будет представлен спорткар возрожденной английской марки TVR
Hi-Tech
Похудеть и «накачаться» можно с помощью таблетки Американские ученые создали таблетку с «эффектом спортзала»
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Московские власти продадут с молотка 12 квартир в ЦАО
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Жильцы три года платили за несуществующий лифт
Новый список сносимых пятиэтажек обнародуют осенью
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
4-летний мальчик спас жизнь своей маме Ребенок догадался, как разблокировать телефон, и с помощью голосового помощника связался со службой спасения.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь