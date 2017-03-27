Статистики рассказали о росте зарплаты новосибирцев на 15%, об этом сообщает Новосибирскстат.

Индекс промпроизводства в январе-феврале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 0,6%. Объем строительных работ снизился на 21,2%. Ввод жилья в строй рухнул на 51,8%. Оборот розничной торговли упал на 4,4%. В то же время оборот общепита вырос на 6%, объем платных услуг вырос на 3,9%.

Инфляция составила 1%, продовольственная инфляция — 1,5%, услуги подорожали на 0,8%.

Реальные доходы населения выросли на 15,3%, по сравнению с декабрем прошлого года. Уровень безработицы составил 6,3%.

Напомним, средняя зарплата в Новосибирской области составляет 29, 8 тысяч рублей. .