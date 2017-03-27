Статистики рассказали о росте зарплаты новосибирцев на 15%
Уровень безработицы в регионе составляет 6,3%, рассказали в Новосибирскстате.
Уровень безработицы в регионе составляет 6,3%, рассказали в Новосибирскстате.
Статистики рассказали о росте зарплаты новосибирцев на 15%, об этом сообщает Новосибирскстат.
Индекс промпроизводства в
Инфляция составила 1%, продовольственная инфляция — 1,5%, услуги подорожали на 0,8%.
Реальные доходы населения выросли на 15,3%, по сравнению с декабрем прошлого года. Уровень безработицы составил 6,3%.
Напомним, средняя зарплата в Новосибирской области составляет 29, 8 тысяч рублей. .