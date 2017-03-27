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11:17 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

В Волгоградской области введено временное ограничение на движение большегрузов

Ограничение вводится для сохранности автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения.

Как сообщили VOLGOGRADRU в региональном комитете транспорта и дорожного хозяйства, с 27 марта по 25 апреля 2017 года вводится временное ограничение движения транспортных средств, имеющих нагрузку на каждую ось более 5 тонн по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Волгоградской области.

Ограничение вводится для сохранности автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения в соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области от 13 марта 2017 г. № 118-п «О временном ограничении движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Волгоградской области в весенний период 2017 года».

Временное ограничение не распространяется на международные перевозки грузов; на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные; на перевозки продуктов питания, животных, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов; на перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий; на транспортные средства Министерства обороны Российской Федерации.

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В Волгоградской области введено временное ограничение на движение большегрузов
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