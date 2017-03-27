В Волгоградской области введено временное ограничение на движение большегрузов
Ограничение вводится для сохранности автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения.
Ограничение вводится для сохранности автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения.
Как сообщили VOLGOGRADRU в региональном комитете транспорта и дорожного хозяйства, с 27 марта по 25 апреля 2017 года вводится временное ограничение движения транспортных средств, имеющих нагрузку на каждую ось более 5 тонн по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Волгоградской области.
Ограничение вводится для сохранности автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения в соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области от 13 марта 2017 г. № 118-п «О временном ограничении движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Волгоградской области в весенний период 2017 года».
Временное ограничение не распространяется на международные перевозки грузов; на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные; на перевозки продуктов питания, животных, лекарственных препаратов,