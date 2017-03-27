Губернатор поставил задачу открыть спортцентр в Пролетарске к 1 июня

Он посетил детсад в Сальске и спортивный комплекс с бассейном в Пролетарске.

Как сообщает сайт областного правительства, возведение дошкольного учреждения на 240 мест было приостановлено в 2015 году из-за недобросовестного подрядчика. В прошлом году его сменили и работы возобновились. Сейчас готовность объекта составляет 92 процента.

Строить спортцентр в Пролетарске начали еще в 2012 году. Срок сдачи передвигался несколько раз. Сегодня в здании ведутся внутренние работы. Глава региона потребовал в кратчайшие сроки завершить объект и ввести его в эксплуатацию к 1 июня.