Губернатор поставил задачу открыть спортцентр в Пролетарске к 1 июня
Губернатор Ростовской области Василий Голубев побывал на двух
Губернатор Ростовской области Василий Голубев побывал на двух
Он посетил детсад в Сальске и спортивный комплекс с бассейном в Пролетарске.
Как сообщает сайт областного правительства, возведение дошкольного учреждения на 240 мест было приостановлено в 2015 году
Строить спортцентр в Пролетарске начали еще в 2012 году. Срок сдачи передвигался несколько раз. Сегодня в здании ведутся внутренние работы. Глава региона потребовал в кратчайшие сроки завершить объект и ввести его в эксплуатацию к 1 июня.