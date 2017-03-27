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11:09 (мск), источник: ЮГА.ру

В Новороссийске рабочие уложили асфальт в лужу

В интернете появилось видео, на котором сотрудники коммунальных служб Новороссийска под проливным дождем укладывают асфальт в лужу.

Инцидент произошел 25 марта улице Революции 1905 года. На записи видно, как рабочие под проливным дождем укладывают асфальт прямо в лужу. Видео с места событий очевидцы выложили в социальной сети.

Сложившуюся ситуацию на своей странице в Facebook прокомментировал глава города Игорь Дяченко. Он отметил, что «такое отношение к городу недопустимо».

«Мы живем в Новороссийске, работаем здесь, ездим по одним и тем же улицам. Такое отношение к городу — недопустимо. “Ремонт” дороги на улице Революции 1905 года будет переделан за счет подрядчика. Также, за собственный счет подрядных организаций будут переделываться все плохо отремонтированные участки дорог, которые не пройдут технический надзор», — уточняется в сообщении.

Он также подчеркнул, что после проведения служебной проверки дал распоряжение о персональном наказании всех руководящих сотрудников администрации, «которые допустили это безобразие, не организовали и не проконтролировали работу подрядной организации, начиная от заместителя главы до начальников отделов».

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