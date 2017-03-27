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10:39 (мск), источник: Крым Press

В МДЦ «Артек» построят концертный комплекс за 1,5 млрд. рублей и четыре жилых корпуса

Бюджетные ассигнования на строительство комплекса в МДЦ «Артек» выделят из резервного фонда. В рамках программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года.

Источник: Крым Press

Мы продолжаем работу по развитию «Артека» — нашего самого крупного и известного во всём мире международного детского центра. Он за последние годы самым кардинальным образом изменился и выглядит, действительно, очень достойно. Мы рассмотрим вопрос о выделении из резервов Правительства почти 1,5 млрд. рублей для того, чтобы построить концертно-эстрадный комплекс МДЦ «Артек» на 4,5 тыс мест. Там смогут собираться все дети, которые отдыхают в центре. Рассчитываем, что этот комплекс будет открыт уже в этом году, — заявил глава Правительства РФ Дмитрий Медведев.

Директор «Артека» Алексей Каспржак, в свою очередь, пояснил:

Речь идет о концертном комплексе, который будет расположен на самой большой костровой площадке у лагеря «Лесной». Это позволит нам собрать вместе всех детей «Артека». На площадке будут крытые трибуны, предполагающие возможность собраться там в любое время года. Там будут предусмотрены технические решения по отоплению. Это будет место, обеспечивающее реализацию главной задачи «Артека». А именно возможности ребенка представить свои достижения большой аудитории, получить поддержку и заряд уверенности в себе, в своих силах, что очень важно для будущего. Потому что нашей стране и нашей экономике очень нужны люди, которые в себя верят. А эта вера рождается именно в тот момент, когда есть опыт преодоления и опыт общественной поддержки.

Директор «Артека» отмечает, что все работы по реконструкции и строительству в «Артеке» проходят в соответствии с Программой развития детского центра, утвержденной Правительством РФ:

Мы планируем расширить возможности приема детей в лагере «Кипарисный», для чего построим там еще один корпус. Также мы запускаем строительство еще трех корпусов в комплексе «Прибрежный». Они будут круглогодичными и позволят принимать больше детей и в летний, и в зимний периоды. Мы активно модернизируем инженерную инфраструктуру, внедряем современные экологические стандарты, совершенствуем очистные сооружения и водозабор, убираем в землю сети, чтобы они не были вынесены наружу — исправляем множество ошибок, которые были сделаны на территории Гурзуфа в прошлом, — цитирует Алексея Каспржака пресс-служба лагеря.

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