В МДЦ «Артек» построят концертный комплекс за 1,5 млрд. рублей и четыре жилых корпуса

Мы продолжаем работу по развитию «Артека» — нашего самого крупного и известного во всём мире международного детского центра. Он за последние годы самым кардинальным образом изменился и выглядит, действительно, очень достойно. Мы рассмотрим вопрос о выделении из резервов Правительства почти 1,5 млрд. рублей для того, чтобы построить концертно-эстрадный комплекс МДЦ «Артек» на 4,5 тыс мест. Там смогут собираться все дети, которые отдыхают в центре. Рассчитываем, что этот комплекс будет открыт уже в этом году, — заявил глава Правительства РФ Дмитрий Медведев.

Директор «Артека» Алексей Каспржак, в свою очередь, пояснил:

Речь идет о концертном комплексе, который будет расположен на самой большой костровой площадке у лагеря «Лесной». Это позволит нам собрать вместе всех детей «Артека». На площадке будут крытые трибуны, предполагающие возможность собраться там в любое время года. Там будут предусмотрены технические решения по отоплению. Это будет место, обеспечивающее реализацию главной задачи «Артека». А именно возможности ребенка представить свои достижения большой аудитории, получить поддержку и заряд уверенности в себе, в своих силах, что очень важно для будущего. Потому что нашей стране и нашей экономике очень нужны люди, которые в себя верят. А эта вера рождается именно в тот момент, когда есть опыт преодоления и опыт общественной поддержки.

Директор «Артека» отмечает, что все работы по реконструкции и строительству в «Артеке» проходят в соответствии с Программой развития детского центра, утвержденной Правительством РФ: