Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Мэри Поппинс, до свидания» Лембит Ульфсак
Как история Юлии Самойловой может навредить России
В России запретят старые электросчетчики
Поклонники обсуждают необычную внешность сына Стаса Пьехи
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
«Мы будем убирать всех жуликов» Жириновский рассказал, почему ЛДПР покинула заседание Госдумы
5 ошибок закаливания, которые делают все родители
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Военную базу под Харьковом взорвали дроны – глава СБУ
СМИ: Лукашенко запустил сценарий Майдана
Джоли и Питт возобновили общение
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
Похудевшая Польна показала результаты работы над собой - СМИ
Приднестровье просит Москву о помощи из-за Киева
Для начинающих водителей ввели ограничения
Водители грузовиков останутся без работы
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
13Теракт в центре Лондона
8Пустыня в цвету
9В мире зацвела сакура
12:26 (мск), источник: Калининград.Ru

В Калининградскую область не пустили 24,5 тонны тунца из Мавритании

Специалисты Россельхознадзора не пустили на территорию региона 24,5 тонны тунца из Мавритании. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в отделе общественных связей ведомства.

При проверке партии продовольствия в порту Калининграда эксперты нашли нарушения. В документах отсутствовало электронное уведомление получателя об отгрузке товара.

Поставку приостановили до получения разъяснений от государственной ветеринарной службы Мавритании.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Строят, копают, едут, утопают»: как выглядит Калининградская область с высоты
ЕВС заявил о необходимости участия России в «Евровидении»
В ЕС призвали РФ освободить задержанных участников протестов
Чавушоглу: Турция готова принимать россиян без загранпаспортов
В регионах начались акции протеста против «Платона»
Водительские права можно будет получить через МФЦ — Кабмин
В США двух девушек не пустили в самолет из-за леггинсов
На Луне нашли подземные тоннели
Спорт
Иллюзия обмана: как сборная России воспринимает сама себя Свежие высказывания игроков сборной России заставляют задуматься о том, какими видят себя футболисты
Авто
Водители грузовиков останутся без работы: процесс начался В том, что профессиональные водители скоро станут не нужны, не сомневается никто. Кроме, пожалуй, российских представителей этого класса. А зря! Уже сейчас им стоит подыскивать новый способ заработка
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях.
Кино
От Андреевой до Старшенбаум: 12 сериалов с молодыми актрисами Некоторые из них уже не нуждаются в представлении, имена других стоит запомнить прямо сейчас — смотрите сериалы с новым поколением российских актрис, наступающих на пятки звездам телеэкрана
Недвижимость
6 способов сэкономить на плитке в ванной
Жильцы три года платили за несуществующий лифт
В России запретят старые электросчетчики
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
4-летний мальчик спас жизнь своей маме Ребенок догадался, как разблокировать телефон, и с помощью голосового помощника связался со службой спасения.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь