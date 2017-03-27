В Калининградскую область не пустили 24,5 тонны тунца из Мавритании
Специалисты Россельхознадзора не пустили на территорию региона 24,5 тонны тунца из Мавритании. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в отделе общественных связей ведомства.
Специалисты Россельхознадзора не пустили на территорию региона 24,5 тонны тунца из Мавритании. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в отделе общественных связей ведомства.
При проверке партии продовольствия в порту Калининграда эксперты нашли нарушения. В документах отсутствовало электронное уведомление получателя об отгрузке товара.
Поставку приостановили до получения разъяснений от государственной ветеринарной службы Мавритании.