Компания ЛОТ начнет регулярные рейсы из Варшавы в Калининград 5 июня

Рейсы будут осуществляться 6 раз в неделю. По понедельникам, вторникам и четвергам вылет из варшавского аэропорта им. Ф. Шопена в 11:05, прибытие в аэропорт «Храброво» в 12:10, из Калининграда самолеты «Бомбардир Q-400» будут вылетать в 12:40 и приземляться в польской столице в 13:45. По средам, пятницам и воскресеньям вылет из Варшавы 16:25, прибытие в Калининград 17:30, в обратном направлении вылет в 18:00, посадка в Варшаве 19:05.

По словам польской стороны рейсы составлены так, чтобы свести к минимум время ожидания при пересадке пассажиров на международные и российские рейсы.