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11:58 (мск), источник: Вести - Калининград

Компания ЛОТ начнет регулярные рейсы из Варшавы в Калининград 5 июня

5 июня компания ЛОТ начнет регулярные рейсы между Варшавой и Калининградом. Об этом стало известно после встречи представителей авиаперевозчика и региональных властей.

Рейсы будут осуществляться 6 раз в неделю. По понедельникам, вторникам и четвергам вылет из варшавского аэропорта им. Ф. Шопена в 11:05, прибытие в аэропорт «Храброво» в 12:10, из Калининграда самолеты «Бомбардир Q-400» будут вылетать в 12:40 и приземляться в польской столице в 13:45. По средам, пятницам и воскресеньям вылет из Варшавы 16:25, прибытие в Калининград 17:30, в обратном направлении вылет в 18:00, посадка в Варшаве 19:05.

По словам польской стороны рейсы составлены так, чтобы свести к минимум время ожидания при пересадке пассажиров на международные и российские рейсы.

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