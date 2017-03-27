Забирать лес будут у арендаторов в Иркутской области, которые не тушат пожары

Об этом 27 марта 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства по итогам совещания о подготовке региона к пожароопасному сезону 2017 года. «Будем разбирать все серьезные случаи. Если по итогам каких-то пожаров мы выясним, что у арендаторов была техника и люди, но не принято никаких мер, будем ставить вопрос о расторжении договора. У нас достаточно для этого оснований», — заявил председатель правительства Иркутской области Александр Битаров. Он также поручил министру лесного комплекса Иркутской области Сергею Шеверде проработать вопрос выделения преференций тем лесопользователям, которые ответственно подходят к своим обязанностям.

Руководитель аппарата губернатора региона Дмитрий Чернышов предложил ввести строгие меры в отношении тех арендаторов, которые подают недостоверные сведения по проектам освоения лесов. «При обнаружении фактов, когда на бумаге есть и техника, и достаточное количество людей, а на деле лес горит и его некому тушить, необходимо приостанавливать действие этих проектов. Это не даст возможность арендаторам производить заготовку. Кто не будет тушить — не будет заготавливать», — сказал Дмитрий Чернышов.

Мэрам муниципальных образований поручено проверить готовность населенных пунктов к лесным пожарам, оценить качество минерализованных полос. Министр лесного комплекса Сергей Шеверда сообщил, что все собственники земель, граничащих с лесным фондом, по новым нормативам обязаны обустроить вдоль границ 10-метровую защитную полосу. Для работы с населением и предотвращения лесных пожаров, произошедших по вине людей, планируется задействовать волонтеров. Силами общественного учреждения «Добровольная пожарная охрана Иркутской области» в населенных пунктах планируется создать добровольные пожарные дружины, которые будут обеспечены инвентарем для защиты поселков от огня.