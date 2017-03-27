Забирать лес будут у арендаторов в Иркутской области, которые не тушат пожары
С арендаторами лесных участков в Иркутской области, которые не принимают мер по тушению лесных пожаров, будут расторгать договоры.
С арендаторами лесных участков в Иркутской области, которые не принимают мер по тушению лесных пожаров, будут расторгать договоры.
Об этом 27 марта 2017 года сообщила
Руководитель аппарата губернатора региона Дмитрий Чернышов предложил ввести строгие меры в отношении тех арендаторов, которые подают недостоверные сведения по проектам освоения лесов. «При обнаружении фактов, когда на бумаге есть и техника, и достаточное количество людей, а на деле лес горит и его некому тушить, необходимо приостанавливать действие этих проектов. Это не даст возможность арендаторам производить заготовку. Кто не будет тушить — не будет заготавливать», — сказал Дмитрий Чернышов.
Мэрам муниципальных образований поручено проверить готовность населенных пунктов к лесным пожарам, оценить качество минерализованных полос. Министр лесного комплекса Сергей Шеверда сообщил, что все собственники земель, граничащих с лесным фондом, по новым нормативам обязаны обустроить вдоль границ 10-метровую защитную полосу. Для работы с населением и предотвращения лесных пожаров, произошедших по вине людей, планируется задействовать волонтеров. Силами общественного учреждения «Добровольная пожарная охрана Иркутской области» в населенных пунктах планируется создать добровольные пожарные дружины, которые будут обеспечены инвентарем для защиты поселков от огня.