В Калининграде продолжат ремонт тротуаров на улице Чернышевского

Открытый аукцион по выбору подрядной организации объявлен на 17 апреля, сообщили в пресс-службе мэрии.

Ранее стало известно, где в Калининграде в 2017 году отремонтируют тротуары.

«Улица Черняховского — одна из центральных городских магистралей, здесь довольно большой пешеходный трафик, а тротуар находится в ненадлежащем состоянии. С учетом протяженности улицы, приведение в порядок тротуара по этой улице проводится поэтапно. В этом году новую плитку уложат по четной стороне ул. Черняховского от ул. Сергеева до дома № 80», — сообщили в мэрии.

На улице Коммунистической отремонтируют участок дороги от дома № 23 до дома № 27, по Московскому проспекту — от дома № 164 до дома № 170. Начальная цена контракта по этим трем объектам — 6,4 млн рублей.