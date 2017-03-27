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11:43 (мск), источник: Вести Приморье

Профилактические проверки пройдут на птицеводческих предприятиях в Приморье

Профилактические проверки — одна из мер по предотвращению распространения птичьего гриппа среди птиц на территории Приморского края.

Источник: Вести Приморье

Об этом было заявлено на заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством вице-губернатора Евгения Вишнякова.

В ходе заседания Евгений Вишняков подчеркнул, что в связи с приграничным положением Приморья необходимо принять особые меры предосторожности по защите края от опасного заболевания.

Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, в настоящее время в Приморье разработан комплекс мероприятий по предупреждению заноса и недопущению распространения птичьего гриппа на территории региона.

Так, для пресечения заражения птицы вирусом гриппа государственной ветеринарной инспекции Приморского края предписано провести проверки птицеводческих предприятий, организаций и частных лиц, занимающихся птицеводством.

«Будет проводиться разъяснительная работа с руководителями птицеводческих предприятий, фермерами о профилактике заболевания», — сообщил руководитель ведомства Дмитрий Кузин.

Также на постоянной основе будут проводиться мероприятия по пресечению несанкционированной торговли живой птицей и птицеводческой продукцией непромышленного производства в неустановленных местах.

«Руководителям птицеводческих предприятий, частным лицам необходимо усилить контроль за перемещением птицы, ограничить ее выгул, не допускать нахождение диких птиц и безнадзорных животных рядом с птицефабриками, а также в местах хранения и приготовления кормов», — подчеркнул вице-губернатор Евгений Вишняков.

Медицинские учреждения края обеспечат готовность к своевременному выявлению больных с признаками птичьего гриппа, их изоляции и оказанию квалифицированной помощи.

«Также необходимо обеспечить обязательную иммунизацию против сезонного гриппа персонала, профессионально контактирующего с птицей в период подготовки к эпидемическому сезону по гриппу и ОРВИ», — отметили на заседании.

По решению краевой комиссии по ЧС главам муниципалитетов рекомендовано проверить наличие дезинфицирующих средств, специального транспорта, а также специальных мест для уничтожения заболевшей птицы.

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