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11:42 (мск), источник: Baikal-info.ru

Директором МУП «Иркутскавтотранс» назначен Андрей Никитин

Директором МУП «Иркутскавтотранс» с 22 марта 2017 года назначен Андрей Никитин.

Источник: Reuters

Как 27 марта сообщила пресс-служба администрации Иркутска, ранее он занимал должность начальника управления автомобильного транспорта и связи министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Андрей Олегович Никитин родился в 1972 году в Иркутске. Окончил Иркутский государственный технический университет по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство». С 1995 до 2011 года работал государственным инспектором, а затем и заместителем начальника Управления государственного автодорожного надзора по Иркутской области. Затем четыре года проработал в коммерческих структурах. С 2015 года и до недавнего времени Андрей Никитин занимал пост начальника управления автомобильного транспорта и связи министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

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