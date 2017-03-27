Россельхознадзор запретил экспорт мяса птицы из шести регионов

Запрет действует с 14 марта и касается только мяса не прошедшего термическую обработку достаточную для инактивации вирусов гриппа птиц, а также распространяется на живых домашних птиц, инкубационные яица, генетический материал домашних птиц.

Эти меры вводятся «с целью сохранения статуса Российской Федерации как страны, свободной от гриппа птиц, и для исключения возможности распространения вируса гриппа на территории соседних регионов».