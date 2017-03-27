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12:12 (мск), источник: Коммерсантъ

Россельхознадзор запретил экспорт мяса птицы из шести регионов

Россельхознадзор из-за гриппа птиц запретил экспорт мяса птицы из Калмыкии, Чечни, Астраханской, Ростовской и Московской областей, а также из Краснодарского края.

Запрет действует с 14 марта и касается только мяса не прошедшего термическую обработку достаточную для инактивации вирусов гриппа птиц, а также распространяется на живых домашних птиц, инкубационные яица, генетический материал домашних птиц.

Эти меры вводятся «с целью сохранения статуса Российской Федерации как страны, свободной от гриппа птиц, и для исключения возможности распространения вируса гриппа на территории соседних регионов».

Пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано пояснила, что благодаря такому решению можно будет избежать распространения заболевания на территории других стран. «Подобная практика является нормальной, когда на территории страны возникают вспышки заболевания. В этом случае страна может вводить подобные самоограничения, чтобы избежать распространения болезни», — приводит «РИА Новости» ее слова.

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